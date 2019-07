Palinsesto Rai Play: le novità della prossima stagione

Grandi novità per i tanti telespettatori Rai e, in particolare per quelli di Rai Play. In questo articolo, infatti, vedremo quali saranno tutti i programmi che la Rai ha pensato proprio per gli affezionati alla piattaforma streaming. Cosa vedremo su Rai Play nella prossima stagione? Conferme e novità, ovviamente. Dalle serie, ai programmi di intrattenimento. Da Superquark+ al Il Nido.

Ma quali sono le novità che che ci attendono per la prossima stagione autunnale sulla piattaforma streaming Rai Play? Ecco, di seguito, il palinsesto ufficiale annunciato in via ufficiale.

Palinsesti Rai Play: le novità della stagione 2019/2020

Tra i programmi Rai che sbarcheranno sulla piattaforma streaming Rai Play arriva anche Superquark+ con la conduzione di Piero Angela. Si tratta di quindici puntate rivolte non sono agli appassionati di cultura e scienze ma, anche ai più giovani, con la trasmissione on demand. Ma non solo perché insieme a Piero Angela ci saranno dei giovani divulgatori che con il loro linguaggio semplice, arriveranno a trasmettere i valori culturali a tutti.

A proposito di cultura, ci saranno anche due raccolte dedicate fondamentalmente al trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino e al cinquantesimo della strage di Piazza Fontana.

Per quanto riguarda le serie tv, su Rai Play sarà disponibile Il Nido, la prima serie di produzione originale di Rai Play. Il protagonista sarà Giorgio Tirabassi e la serie sarà composta da episodi suddivisi in circa trenta minuti ciascuno.

Sempre a proposito di serie vedremo anche: Halt and Catch Fire, Madam Secretary, X Files e McGiver.

Saranno poi ancora disponibili su Rai Play programmi di grandissimo successo quali I Medici e Rocco Schiavone. Oltre che importanti film come: The Wolf of Wall Street, The Imitation Game e Dallas Buyers Club.

Spazio poi alla tv dei piccoli. I bambini potranno guardare sulla piattaforma streaming della Rai tantissimi cartoni animati tra cui: Peppa Pig, I Gormiti, PJ Mask, Leo e Tig e davvero molti altri.

Immancabile anche lo sport. Su Rai Play saranno infatti disponibili i Mondiali di Ginnastica e Atletica leggera ma non solo. Probabilmente l’offerta si amplierà anche con gli Europei di Volley maschili e femminili e la Coppa del Mondo per quanto riguarda il Rugby.