Stasera in tv 20 luglio 2019 Quella notte sulla Luna e Ciao Darwin 7

Stasera in tv 20 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Quella notte sulla Luna con Piero e Alberto Angela insieme per una serata evento. Canale 5 invece propone ancora Ciao Darwin in replica con la settima edizione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film La doppia vita di mio marito, Adidas vs Puma – Due fratelli in guerra e ancora Jurassik Park III, una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto e Oscar Pistorius – Campione Omicida. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv in onda stasera 20 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Quella notte sulla Luna. Alle 21:15 una serata speciale con Piero e Alberto Angela per ricostruire lo storico momento di 50 anni fa – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La doppia vita di mio marito. Alle 21:05 il film del 2018 diretto da Jonathan English, con Amy Nuttall, Daniel Lapaine, Chloe Sweetlove, Dragan Mićanović – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Adidas vs Puma – Due fratelli in guerra. Alle 21:25 il film del 2016 per la regia di Oliver Dommenget, con Ken Duken, Torben Liebrecht, Christopher Gareisen, Martin Hentschel, David C. Bunners – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 20 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. Alle 21:15 in replica la sesta puntata della settima edizione con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Jurassic Park III. Alle 21:20 va in onda il film del 2001 diretto da Joe Johnston, con Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Trevor Morgan, Alessandro Nivola, Michael Jeter – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie tv francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Oscar Pistorius, Campione omicida. Alle 21:35 il film del 2017, con Ashley LeConte Campbell, Kendrick Cross, Tim Ware – Consigliato sì – Su Nove c’è The Counselor – Il Procuratore. Alle 21:30 il film del 2013 diretto da Ridley Scott, con Michael Fassbender, Cameron Diaz, Javier Bardem, Penélope Cruz, Brad Pitt, Dean Norris – Consigliato sì