Milly Carlucci commenta il triangolo Osvaldo-Kinnunen-Oradei: ecco che cosa pensa

Negli ultimi giorni si è molto parlato della coppia formata da Dani Osvaldo e Veera Kinnunen e di tutto quello che è successo durante e dopo Ballando con le stelle. Molti spettatori del programma, che hanno seguito tutto quello che è successo nel corso di questa ultima edizione del programma di Rai 1, si sono schierati dalla parte di Stefano Oradei, pensando che in qualche modo la storia tra Veera e Dani sia nata mentre lei era ancora impegnata. A parlare oggi è Milly Carlucci che in qualche modo è stata chiamata in causa anche da chi sui social commenta questa vicenda, visto che in una diretta del programma, la conduttrice aveva fatto un bel “cazziatone” a Oradei per le sue scenate di gelosia. Milly, intervistata da Tvblog, ha voluto dire la sua in merito a questa faccenda. La conduttrice ha ribadito, come ha fatto anche in altre occasioni che lei non si occupa della vita privata dei ballerini ma in quel caso si era resa necessaria una presa di posizione anche da parte sua.

MILLY CARLUCCI PARLA DEL TRIANGOLO KINNUNEN-ORADEI-OSVALDO

La conduttrice per la prima volta fa capire usando delle parole molto chiare, che Stefano Oradei e Veera Kinnunen hanno litigato ma non solo. Si capisce bene che il maestro di Ballando, ha esagerato, superando ogni limite. E infatti Milly racconta: ” Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna .”

Probabilmente la conduttrice, stanca anche del fatto che molte persone sui social abbiano commentato credendo che Stefano sia la vittima di questa vicenda, ha voluto mettere i puntini sulle i.

E ancora:

“Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione“. Ricordiamo che Stefano aveva anche impedito alla sua fidanzata di partire per l’Argentina dove avrebbe dovuto registrare una clip in compagnia di Dani Osvaldo. La conduttrice ha inoltre ribadito che serviva una sorta di shock al maestro di Ballando per capire che stava sbagliando e solo con quelle parole in diretta ha potuto fare qualcosa per lui.

In merito alle ultime notizie sulla relazione nata tra Veera Kinnune e Dani Osvaldo la conduttrice non commenta.