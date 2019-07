Stasera in tv 30 luglio 2019 La mia bella famiglia italiana e l’ultima puntata di Temptation Island

Su Rai 1 stasera martedì 30 luglio 2019 va in onda il film La mia bella famiglia italiana con Alessandro Preziosi mentre Canale 5 propone l’ultima puntata di Temptation Island. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche The most beautiful day – Il giorno più bello e ancora Quelli della luna, Chicago Fire con due episodi in prima tv, In onda e Pappa Ciccia. Per gli appassionati di Squadra Speciale Cobra 11 stasera due episodi in prima tv. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 30 luglio 2019. Su Rai 1 c’è La mia bella famiglia italiana. Alle 21:25 il film tv del 2013 diretto da Kreinsen con protagonisti Alessandro Preziosi, Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. In prima tv alle 21:20 gli episodi L’eroe della strada e Senza scampo – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è The most beautiful day – Il giorno più bello. Alle 21:20 il film del 2016 per la regia di Florian David Fitz con Florian David Fitz, Matthias Schweighofer, Alexandra Maria Lara – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 30 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:15 ultima puntata per il programma delle coppie condotto da Filippo Bisciglia – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago fire. Alle 21:20 in prima tv gli episodi L’apparenza inganna e Nuove opportunità – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quelli della luna. Alle 20:30 il terzo appuntamento con Giancarlo Mughini – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 il programma di approfondimento condotto da Luca Telese e David Parenzo – consigliato sì – Su Tv8 c’è Ip Man. Alle 21:30 il film diretto da Wilson Yip del 2008, con Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Lam Ka Tung – Consigliato no – Su Nove c’è Pappa e Ciccia. Alle 21:25 il film diretto da Neri Parenti del 1982, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Ennio Antonelli, Pippo Santonastaso, Marina Confalone, Milly Carlucci – Consigliato sì