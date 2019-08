Bitter Sweet va in ferie la settimana di Ferragosto: ecco quando torna e cosa vedremo

Cambia ancora una volta la programmazione di Mediaset per questi caldi pomeriggi d’estate. Fino a questo punto il mese di agosto ha visto iniziare la pausa estiva per due amate soap di Canale 5, parliamo di Beautiful e de Il segreto. Sia la soap spagnola che quella americana torneranno in onda a fine mese, precisamente il 26 agosto circa. Una vita andrà invece regolarmente in onda per tutto il mese di agosto senza mai andare in pausa. Dal 12 agosto cambiano invece le cose per Bitter Sweet che, non sarà trasmessa, per tutta la settimana di Ferragosto.

Come cambia quindi la programmazione a partire dalla prossima settimana? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la programmazione dei prossimi giorni. Ecco cosa vedremo e cosa non vedremo su Canale 5.

COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

-Alle 13,40 come sempre andrà in onda la puntata di Una vita. La soap spagnola non va in ferie e gli abitanti di calle Acacias 38 ci terranno compagnia per tutto il mese. Una vita andrà in onda fino alle 15 circa.

-Dopo Una vita andrà in onda un classico film dell’estate, vedremo diversi film tv del ciclo Inga Lindstrom che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Il film va in onda dalle 15 alle 17 circa.

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE NON VA IN ONDA: QUANDO TORNA?

Avrete quindi capito che Bitter Sweet non andrà in onda nella settimana di Ferragosto ma, stando alle ultime news sul palinsesto di Canale 5, dovrebbe tornare con le ultime puntate, il 19 agosto 2019.

Continuiamo quindi con i cambi della programmazione:

-A seguire, per tutta la settimana di Ferragosto, sempre alle 17 va in onda un secondo film dei pomeriggi d’estate di Canale 5.

-Alle 18,50 circa come sempre prende invece il via l’edizione estiva di Caduta Libera che in questa stagione sfida Reazione a Catena anche nel mese di agosto.