Cambia con me la versione chic di format già visti come Selfie-Le cose cambiano

E’ in onda da circa un mese su Real Time la proposta estiva della rete che vede Carla Gozzi protagonista. Parliamo di Cambia con me il programma in onda sul canale 31 al martedì sera. In linea con quella che è l’offerta della rete, e seguendo altri format di successo che hanno visto la Gozzi protagonista ( Ma come ti vesti ad esempio), Cambia con me si inserisce senza grosse difficoltà nel palinsesto della rete, tra una dottoressa schiaccia brufoli e un dottor Nowzaradan … Il vero problema, se possiamo definirlo tale, è che Cambia con me non porta nulla di nuovo in tv, se non la solita eleganza di Carla Gozzi e il suo garbo che non sono cosa da poco ( non a caso pare che la Gozzi sarà uno dei volti di punta della prossima edizione di Detto Fatto, anche se non ci sono conferme in merito). Cambia con me infatti sembra essere semplicemente una versione chic ed elegante di qualcosa che abbiamo già visto; per citare uno degli ultimi tentativi di Mediaset di sdoganare il genere in prima serata, pensiamo a Selfie-Le cose cambiano che ha visto scendere in pista tutta la squadra di Maria de Filippi.

CAMBIA CON ME SU REAL TIME: LA NOSTRA RECENSIONE

Ecco Cambia con me potrebbe essere la versione senza trash, senza Gemma e Tina, senza la Ventura e senza tutto il cucuzzaro, del programma Mediaset. E visto che anche Selfie, a sua volta sembrava un surrogato di altri programmi, come anche Il brutto anatroccolo, sempre per restare in casa Mediaset, ecco che l’originalità non è tra gli ingredienti di base. C’è sempre un protagonista che ha una storia più o meno complicata che vuole cambiare vita avendo bisogno di un aiuto sia materiale, con interventi estetici e ritocchini vari, che psicologico, con guide e figure di riferimento tirate in ballo.

Nel caso del programma di Real Time si deve necessariamente sottolineare come la Gozzi sia perfetta per il suo ruolo e cerchi anche di dare quella marcia in più al programma senza esagerare e senza mai uscire dal seminato. Ma non ci riesce. Non è una sua colpa ma colpa di un format troppo simile ad altri che non aggiunge nulla di nuovo al passato. La collocazione estiva senza grosse pretese, ne è in ogni caso una dimostrazione.