Deianira Marzano accusa un autore di Uomini e Donne: chiedeva di uscire a troniste e corteggiatrici

La nota influencer Deianira Marzano ha accusato, nelle ultime ore un autore di Uomini e Donne. Dopo il caos tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia, arriva un nuovo scontro per un altro autore del programma di Canale 5? Deianira Marzano ha parlato di un racconto di un suo amico che le avrebbe detto alcuni dettagli sull’atteggiamento dell’autore nei confronti delle troniste e delle corteggiatrici di Uomini e Donne. “Il mio amico portava le ragazze a Uomini e Donne tra cui tante che poi sono diventate troniste ed hanno fatto le loro scelte.

Durante il trono di Lorenzo e Luigi c’erano delle ragazze che li andavano a corteggiare e che erano state proposte da questo mio amico. Queste ragazze si sono lamentate con lui perché praticamente c’era un autore che gli scriveva in privato e gli chiedeva di andare a fare l’aperitivo o di uscire“ ha così iniziato a raccontare Deianira Marzano ai suoi fan.

Chiaramente, lo ricordiamo, questa è la versione data dalla Marzano che si assume le responsabilità di quello che dice.

Deianira Marzano e le accuse all’autore di Uomini e Donne: “Sono sicura che Maria sia all’oscuro di tutto”

“Questo mio amico, dato che per loro era un manager, dopo aver scoperto ciò fece un casino e scrisse uno stato. Poi, però, fu contattato dalla redazione e dalla Mennoia che gli dissero ‘Non ti preoccupare. Per favore leva quello stato’ assicurandogli che avrebbero licenziato questo autore, cosa mai fatta. E’ stato messo tutto a tacere” ha proseguito il racconto la nota influencer lasciando senza parole tutti i fan di Uomini e Donne. Deianira Marzano ha poi parlato anche di Maria De Filippi e afferma che, secondo lei, la conduttrice non sarebbe a conoscenza della situazione. “Io sono sicura che Maria, che è una persona molto per bene, sia all’oscuro di tutto ciò che accade perché quello che è successo è una gravissima mancanza di rispetto e professionalità“ sono, infatti, le parole di Deianira al riguardo.

Pesanti accuse ad un autore di Uomini e Donne: Deianira Marzano afferma di raccontare la verità

E se il racconto di Deianira Marzano corrispondesse alla realtà? Ultimamente, tra l’altro, anche Raffaella Mennoia si trova al centro del gossip dopo lo scontro social con Teresa Cilia, ex protagonista di Uomini e Donne. Ma la influencer afferma di dire solo la verità assoluta sull’autore del programma di Maria De Filippi. “E’ un cane che si morde la coda. Le persone che vengono lì e prendono in giro fanno bene. Pensano: “Se lo fanno gli autori è tutto un circo” afferma Deianira Marzano. “Si possono anche fare minacce di diffida tranquillamente ma io ho detto solo cose vere che sono comprovate. Quindi, se dovessimo trovarci dinnanzi ad un giudice, ovviamente, io porterei cose vere. In qualità di opinionista anche del web ho tutto il diritto di dare la mia opinione” ha poi proseguito l’influencer.

Una situazione che sta sicuramente facendo parlare tutti i fan della nota trasmissione di Canale 5. Adesso cosa succederà? La redazione di Uomini e Donne risponderà al racconto e alle accuse di Deianira Marzano? Staremo sicuramente a vedere, continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti al riguardo.