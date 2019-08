Stasera in tv: cosa vedere a Ferragosto? I programmi del 15 agosto 2019

Stanchi dopo una giornata in montagna o al mare? Pronti per godervi una rilassante serata a casa davanti alla tv? Arrivano i nostri consigli per la serata con la Guida Tv che ci rivela i titoli dei programmi in onda oggi 15 agosto 2019 nel giorno di Ferragosto. Torna quindi Zapping, anche questa sera. La nostra guida tv ci svela tutti i titoli dei programmi che andranno in onda in questa calda, ma non afosa, giornata di festa! Dall repliche alle serie tv in prima visione c’è ampia scelta.

ZAPPING PROGRAMMI TV STASERA: COSA VEDERE IN PRIMA SERATA IL 15 AGOSTO 2019

Tra i programmi in onda oggi 15 agosto su Rai 1 troviamo Don Matteo. Un nuovo episodio dell’undicesima stagione in replica in attesa poi di vedere don Matteo 12 che arriverà nel 2020 in prime time su Rai 1. Consigliato ni

Su Rai 2 in onda il film L’Angelo della Vendetta. La trama: Oliver e Pia indagano sulla misteriosa morte di Clemens Herold, rimasto vittima di un incendio doloso nella roulotte della madre Rosie, ritrovata morta il giorno dopo. La donna si era andata a confessare dal prete del paese, padre Adalbert, che cade vittima dello stesso assassino. Consigliato ni

Su Rai 3 invece il pubblico della rete potrà seguire il film dal titolo Loving. Ispirato a una storia vera, è un omaggio al coraggio e all’impegno di una coppia mista, Richard e Mildred Loving, che si innamorano e si sposano a Washington nel 1958. Ma i due giovani vorrebbero vivere dove sono cresciuti, a Central Point, una cittadina della Virginia, paese in cui le unioni tra bianchi e neri sono punite con il carcere. Consigliato si

Passiamo adesso alle reti Mediaset con i programmi in onda oggi nella prima serata di Ferragosto.

Su Canale 5 un film della tradizione italiana cinematografica. In onda oggi Sapore di Mare. Consigliato ni

Per vedere qualcosa di nuovo e fresco sintonizzatevi su Italia 1 dove vanno in onda i telefilm americani amati dal pubblico. Questa sera tre episodi di Chicago PD. Consigliato si

Su Rete 4 invece un film in replica. Si tratta della pellicola True Lies . Consigliato no

Su La7 in onda il film Il Gigante mentre su Tv 8 potrete seguire un’altra puntata di X-Factor Il sogno. E chiudiamo con il Nove dove va in onda Leonardo – Il Genio che immaginò il futuro assolutamente consigliato.