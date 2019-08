Tina Cipollari e le frecciatine a Damiano Er Faina: ecco le sue parole

Lo abbiamo già annunciato: Damiano Er Faina farà parte del cast della nuova edizione di Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata Sharon. La partecipazione di Damiano Coccia al programma di Canale 5 ha scatenato non poche polemiche. Er Faina è infatti molto noto sul web per i suoi commenti ai protagonisti di programmi televisivi tra cui, ovviamente, anche Temptation Island. Damiano Er Faina non si è mai tirato indietro dal criticare personaggi tv anche piuttosto importanti e questa volta sarà lui al centro dell’attenzione. Riuscirà a non ricevere le stesse critiche che lui preservava per altri? Intanto, alcuni personaggi vip hanno deciso di commentare la sua partecipazione a Temptation. Dopo quelle di Francesco Chiofalo, arrivano anche le parole di Tina Cipollari. Scopriamo insieme che cosa ha affermato.

Tina Cipollari frecciatine a Damiano Er Faina dopo l’annuncio della partecipazione a Temptation Island Vip

In una recente Instagram stories, l’amatissima Tina Cipollari di Uomini e Donne ha lanciato quelle che sembrerebbero delle chiare frecciatine a Damiano Coccia, Er Faina. “In tv in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina” ha scritto la Cipollari facendo subito pensare alla partecipazione di Damiano Er Faina alla seconda edizione della versione Vip di Temptation Island. L’opinionista di Uomini e Donne non si è limitata a queste parole però. Tina ha anche aggiunto anche una canzone al suo pensiero “Nella vecchia fattoria”. Ma la Cipollari si riferisce davvero a Damiano Er Faina? Non c’è alcuna certezza per il momento.

Damiano Er Faina pronto a sbarcare a Temptation Island Vip ma il web lo inonda di critiche

Certo è che l’annuncio della partecipazione di Damiano Coccia a Temptation Island Vip sta alzando diverse polemiche ed è stato accusato di incoerenza. Anche il popolo del web, infatti, non ha ben preso la partecipazione del noto personaggio al programma televisivo di Canale 5. Dall’altro lato però gli utenti social non attendono altro che vedere Er Faina in azione all’isola delle tentazione per commentare i suoi comportamenti. Anche i personaggi tv la pensano così? Intanto Damiano Er Faina ha risposto alle critiche tramite ig stories: “Temptation Island l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro. Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa”.

Dunque sembra proprio che non ci resti altro che attendere settembre per assistere finalmente alla nuova edizione di Temptation Island Vip e vedere, ovviamente, come si comporterà Damiano Er Faina all’interno del villaggio dei fidanzati e se sarà rispettoso nei confronti della sua fidanzata Sharon. E voi che cosa ne pensate della partecipazione del re del web al programma condotto da Alessia Marcuzzi? Fatecelo sapere nei commenti!