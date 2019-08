Francesco Chiofalo al vetriolo contro Damiano Er Faina a Temptation Island: “è un venduto, buffone, bugiardo”

Chi lo avrebbe mai detto che l’annuncio della partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip avrebbe destato così tanto clamore. Nelle ultime ore di lui hanno parlato le più grandi testate giornalistiche italiane, eppure di argomenti di cui parlare ce ne sarebbero, visto che siamo in piena crisi di Governo…Ma si sa, siamo in estate e queste cose piacciono e divertono tutti! E del caso “Er Faina a Temptation Island” parla anche Francesco Chiofalo che, deve la sua popolarità proprio al programma di Canale 5 al quale partecipò, nella versione normale insieme alla sua fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma. Chiofalo era tra i candidati illustri al programma, visto che è diventato un “vip”. Ma non sarà tra i partecipanti di questa edizione. Ha voluto però dire la sua su Er Faina, definendo il suo concittadino un “venduto”. La tesi di Chiofalo è molto semplice: secondo Francesco, Er Faian avrebbe trovato un modo per diventare popolare, ossia quello di sparlare dei personaggi famosi e dei programmi televisivi ( per chi non lo sapesse è seguitissimo sui social proprio per questo motivo). Lo avrebbe fatto solo per arrivare dove è oggi, avere quella visibilità che gli permette di essere persino definito un “vip”.

FRANCESCO CHIOFALO VS ER FAINA: IL DURO ATTACCO DEL ROMANO SUI SOCIAL

“Faceva tutto per i like, diceva queste cose strumentalizzandole solo per i followers” commenta Chiofalo in alcune IG stories pubblicate questo pomeriggio. Ma non finisce qui perchè le accuse di Chiofalo vanno oltre: “Lui probabilmente venderebbe sua madre per 4 followers” commenta.

Francesco ricorda anche un’altra cosa: “Lui aveva detto anche che si era scelto una fidanzata non famosa, una che neppure taggava nelle foto, che infatti ha 200 followers ( oggi qualcosina in più anche se il suo profilo è privato ndr )”. E ancora: “Appena gli propongono di fare tv si dimentica di quello che ha detto…”. Un attacco davvero molto forte di cui si parla in questi minuti moltissimo sui social. “Si è venduto lui e ha venduto pure la ragazza. Ci ha deluso, ha deluso tutti quello che lo seguono. Lui è un buffone, è un pagliaccio, non crede in quello che fa” ha continuato Chiofalo nella sua invettiva. “Noi lo abbiamo fatto diventare er Faina credendo alle sue bugie” ha aggiunto l’ex protagonista di Temptation Island.

Non ci resta adesso che aspettare la replica di Er Faina, vedremo che cosa succederà.