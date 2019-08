Il mattino del sabato di Rai 1: ecco cosa vedremo da settembre 2019

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto dei nuovi palinsesti che la Rai ha pensato per la stagione invernale della rete. Così a dirlo, visto che siamo ancora nel mese di agosto, suona anche strano ma la stagione televisiva sta per entrare nel vivo con tutte le novità che ci terranno compagnia da settembre a maggio. Non solo inverno quindi ma anche autunno e primavera. Oggi vi parliamo della programmazione del sabato mattina di Rai 1.

Quali sono i programmi che andranno in onda al sabato mattina e quali sono i conduttori che vedremo su Rai 1? Ecco nel dettaglio la programmazione completa del sabato mattina con tutti i titoli del programmi in onda da settembre.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 PER IL SABATO MATTINA: TUTTI I PROGRAMMI IN ONDA

Tutti i dettagli direttamente dall’Ufficio Stampa Rai che illustra la prossima stagione televisiva.

IL CAFFÈ DI RAIUNO

Rotocalco settimanale di Unomattina – il caffe’ di Raiuno – dedicato ai libri, al teatro al cinema e in generale agli eventi e alle tematiche culturali. Saranno presenti ospiti in studio e in collegamento. In onda dal 14 settembre – ore 6:00

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

Riparte su Rai1 ”Unomattina in famiglia’, programma di Michele Guardì. Tante rubriche sull’attualità, il costume e tutti gli argomenti di cui si parla abitualmente in famiglia. Spazi dedicati alla lingua italiana, allo sport, al teatro, alla musica, ai programmi televisivi alle mostre, al meteo e alle immagini di repertorio Rai.

Conducono: Monica Setta e Tiberio Timperi

In onda da sabato 14 settembre – ore 8:00 e domenica 15 settembre – ore 6:30

DREAMS ROAD

E con l’entusiasmo, la passione, il racconto sempre puntuale, la qualità delle immagini che “Dreams Road’ in 18 anni si è conquistato un posto importante nell’ambito dei programmi di viaggio. Diciotto anni di viaggi on the road sulle strade di tutto il mondo che hanno raccolto emozioni, suggestioni, riconoscimenti e premi nazionali e internazionali. Emerson

Gattafoni e Valeria Cagnoni hanno viaggiato in tutto il mondo, raccontando luoghi, percorsi, itinerari, siti Patrimonio dell’Umanità – Unesco, metropoli e personaggi che hanno segnato la storia e la cultura dei Paesi attraversati. Emerson e Valeria tornano in sella alle loro motociclette per realizzare

la serie di DREAMS ROAD 2019 e raccontare nuovi luoghi, percorsi e territori più affascinanti e remoti di tutto il pianeta.

Conducono: Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni

In onda dal 14 settembre al 30 novembre – ore 11:30

BUONGIORNO BENESSERE

Buongiorno Benessere, il programma settimanale che ha come obiettivo principale quello di proporre in maniera semplice ed immediata stili di vita corretti all’insegna del benessere, torna con una veste grafica rinnovata e con più servizi e inchieste. Attraverso esperti della salute e insieme ai medici saranno proposte soluzioni e consigli per vivere meglio. Come sempre si andrà alla scoperta del nostro splendido territorio per scoprire

quei piccoli segreti di lunga vita che hanno reso l’Italia uno dei paesi più longevi al mondo. Anche quest’anno avremo un occhio attento verso le informazioni provenienti dal web con un dialogo continuo con i nostri spettatori, numerosissimi anche sulla pagina Facebook. Torneremo a parlare di corretta alimentazione, dello stretto legame tra cibo e salute e mostreremo tutte le novità per una salutare attività fisica. Riscopriremo le ricette antiche per una bellezza naturale, anche grazie all’aiuto dei nostri inviati e dei loro servizi.

Conduce: Vira Carbone

In onda dal 14 settembre – ore 10:45

LINEA VERDE Life

L’edizione del sabato conferma l’evoluzione nel progetto di “Linea Verde Life”: un programma centrato sul tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana e del lifestyle, la qualità della vita. In ogni puntata, territorio per territorio, si andrà alla ricerca di tutto ciò che, realizzato o progettato, ci consente di interrogarci su come vivremo fra trent’anni, o come sarà la nostra qualità della vita nel 2050? Eco, bio, smart, green:

saranno ancora questi gli assi narrativi del programma, che conterrà

sia finestre di comparazione internazionale – le “città verdi” e sostenibili in Europa – sia aspetti di veri e propri tutorial legati all’economia domestica, al giardinaggio, alla cura degli animali domestici, alle ricette innovative, allo street food e, quest’anno, al racconto dei grandi “spazi verdi” delle città italiane.

Conducono: Marcello Masi e Daniela Ferolla

In onda dal 14 settembre – ore 12:20

