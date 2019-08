Quando iniziano Quarto Grado e Chi l’ha visto? Ultime news

Mentre stiamo attraversando un caldo e intenso agosto, c’è chi già si chiede che cosa vedremo sul piccolo schermo durante la prossima stagione televisiva che partirà da settembre. E mancano pochi giorni, infatti, alla fine del mese e, chiaramente, dell’estate. Settembre sta arrivando e, quindi, con lui anche i grandi ritorni dei programmi tv più amati dai telespettatori. Oggi vi parleremo, nel dettaglio, di due trasmissioni serali molto seguite dal pubblico italiano: Quarto Grado e Chi l’ha visto?. Il primo in onda su Rete 4 e il secondo su Rai 3. Andiamo subito a scoprirne i dettagli sulle date di inizio delle prossime stagioni e tutte le ultime news sui due programmi.

Quando inizia Quarto Grado? Ultime news e data di partenza

Nella prossima stagione televisiva di Rete 4 2019/2020 ritroveremo in onda, in prima serata, Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado. Durante la messa in onda del programma di informazione e approfondimento si discuterà di fatti di cronaca e misteri ancora irrisolti con ospiti e collegamenti speciali. E mentre l’ultima puntata della scorsa stagione è andata in onda poco più di un mese fa, già si pensa all’inizio della prossima. Quando vedremo di nuovo Quarto Grado su Rete 4?

La data di partenza per Quarto Grado è prevista per il prossimo mese di settembre, presumibilmente il 13 del mese.

Quando inizia Chi l’ha visto? Ultime news e data di partenza

Altra importante conferma per la prossima stagione televisiva è Chi l’ha visto? il programma di approfondimento di casi di cronaca e per la ricerca di persone scomparse in onda su Rai 3. Possiamo già anticipare agli affezionati telespettatori della trasmissione Rai che Chi l’ha visto? non andrà in onda con la sua versione giornaliera ma direttamente con una puntata in prima serata. La messa in onda della nuova stagione di Chi l’ha visto è prevista per settembre. Le due possibili date per l’inizio della nuova stagione potrebbero essere quelle del 14 o del 21 del mese. Il promo della nuova stagione di Chi l’ha visto, invece, è già in onda e molto presto potremmo avere maggiori informazioni sul programma.