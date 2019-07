Stasera in tv 10 luglio 2019 SuperQuark, Quarto Grado e Chi l’ha visto

Stasera in tv 10 luglio 2019 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con Piero Angela e SuperQuark mentre Canale 5 propone Manifest in prima tv con tre episodi. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Chi l’ha Visto e Quarto Grado, una sfida tra le due trasmissioni per la sentenza in diretta sul caso Roberta Ragusa. Rai 2 inoltre propone Blood & Treasure con tre episodi in prima tv, una nuova edizione di Battiti Live e an cora French Kiss e Wolverine – L’immortale. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv in onda stasera 10 luglio 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 si inizia con il documentario della BBC dedicato ai leoni, poi le Olimpiadi di Tokyo del 2020, le punture delle zanzara tigre, il Museo Egizio di Torino, l’intelligenza artificiale. Altro ancora – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Blood & Treasure. Alle 21:20 in prima tv tre episodi: La maledizione di Cleopatra – Parte 1 e Parte 2 e Il codice di Hawaladar – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Ultima puntata per Federica Sciarelli che chiude l’edizione con la sentenza in diretta su Antonio Logli – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 10 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Manifest. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Bagaglio non reclamato, Coincidenze e Off radar – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battiti Live. Alle 21:10 la nuova edizione dell’evento musicale itinerante condotto da Alam Palmieri ed Elisabetta Gregoraci – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:25 ultima puntata anche per Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In diretta la sentenza su Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa – Consigliato sì

Su La7 c’è Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? Alle 21:15 il film del 1968 diretto da Ettore Scola con Nino Manfredi, Alberto Sordi, Bernard Blier, Franca Bettoja – Consigliato sì – Su Tv8 c’è French Kiss. Alle 21:30 va in onda il film diretto da Lawrence Kasdan del 1995, con Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno, François Cluzet, Suzan Anbeh – Consigliato sì – Su Nove c’è Wolverine L’immortale. A lle 21:25 il film del 2013 con Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rita Fukushima, Hiroyuki Sanada – Consigliato sì