Stasera in tv 25 agosto 2019 Leonardo Pieraccioni contro Neri Marcorè e Giampaolo Morelli

Cosa va in onda stasera in tv 25 agosto 2019? In prima serata oggi su Rai 1 Una villa per due, il film di Neri Marcorè con Giampaolo Morelli mentre propone Ti amo in tutte le lingue del mondo, film di e con Leonardo Pieraccioni. La guida tv Zapping suggerisce anche altro, scopriamo insieme quali i sono i programmi tv di stasera: la pallavolo femminile propone i campionati europei 2019 con l’incontro Ucraina – Italia, si prosegue con la serie tv Hudson & Rex, torna Tiki Taka prime time, ancora Una serata Bella per Te Mogol e CSI Scienza del crimine. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv di stasera 25 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Una villa per due. Alle 21:25 il film diretto da Fabrizio Costa, con Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro, Camilla Filippi, Giuliana Lojodice, Selvaggia Quattrini – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Ucraina – Italia. Alle 21:00 i campionati europei 2019 di pallavolo femminile – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Hudson & Rex. Alle 21:30 la serie tv con l’episodio Niente è come sembra – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA IN PRIME TIME 25 AGOSTO 2019

Su Canale 5 C’è Ti amo in tutte le lingue del mondo. Alle 21:20 il film di e con Leonardo Pieraccioni e con Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Giulia Gorietti: Gilberto è un professore di ginnastica. Quando si separa dalla moglie, una sua allieva di sedici anni, Paolina, si innamora perdutamente di lui – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Tiki Taka Prime Time. Alle 21:30 torna il calcio con giornalisti e tifosi vip e ovviamente Pardo – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una serata Bella per te, Mogol! Alle 21:25 ancora una volta lo spettacolo presentato da Alfonso Signorini e Rosita Celentano con tanti cantanti e ricordi – Consigliato sì





Su La7 c’è Lawrence D’Arabia. Alle 21:05 il film del 1962 diretto da David Lean, con Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, Claude Rains – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best of 4.Alle 21:35 il meglio della quarta edizione – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:30 il quarto episodio della prima stagione con Francesco Panella a Boston – Consigliato sì