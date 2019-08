Palinsesti Rai: tutti i programmi che NON vedremo a settembre

I Palinsesti Rai 2019 ci hanno raccontato le tante novità e le altrettante numerosissime riconferme che vedremo in onda a partire dal prossimo settembre. Eppure alcune trasmissioni sono – più o meno – inspiegabilmente state cancellate. Questa scure non ha risparmiato nessuno: da Rai Uno a Rai Tre fino a Rai Gulp.

Ma quali sono tutti questi programmi sbattuti fuori dai Palinsesti del Servizio Pubblico Radiotelevisivo? Scopriamo insieme tutti i titoli e le eventuali motivazioni che hanno costato loro la cancellazione.

Palinsesti Rai 2019: i programmi cancellati

Per quanto riguarda Rai Uno, ha fatto il giro della rete la cancellazione dai palinsesti di tutti i programmi che vedevano protagonista Antonella Clerici: in particolare parliamo del talent Sanremo Young e dello show d’intrattenimento a tutto tondo Portobello. Entrambi i programmi non avevano raggiunto ascolti particolarmente brillanti.





Stessa sorte anche per il piccolo format factual sperimentato da Cristina Parodi dal titolo La Prima Volta. Realizzato negli studi Rai di Torino, il programma prevedeva la messa in onda di piccolo docu-reality sulla prima esperienza di persone comuni o vip. La giornalista ha spiegato di non aver mai ricevuto spiegazioni da Rai Uno ma di non essere poi così scandalizzata dal non-rinnovo del programma.

Per quanto riguarda Rai Due, il primo titolo che lascia spiazzati per la sua cancellazione è Sereno Variabile: il celebre programma documentaristico condotto da Osvaldo Bevilacqua. In onda dal 1977, nell’annata Freccero il programma non verrà prodotto. Pare che a Bevilacqua sia stato assegnato un nuovo progetto televisivo.

Cancellati anche altri due show del fine settimana: il divertente Mezzogiorno in Famiglia (che sancisce per il momento l’uscita di scena di Adriana Volpe dalla Rai) e Frigo (il programma di Tinto che mixa interviste vip al mondo del cibo).

Inaspettatamente assenti sono anche lo show comico Made in Sud e il reality show Pechino Express, che però risultano semplicemente slittati al 2020. Ma se per lo show di Costantino Della Gherardesca non ci sono motivazioni ufficiali, per Made in Sud lo spostamento è stato d’obbligo visto che gli studi Rai di Napoli saranno occupati da Stasera Tutto è Possibile, programma condotto da quest’anno da Stefano De Martino.

Rai Tre ha dovuto dire addio alla striscia quotidiana di Chi l’ha Visto?: il programma su crimini e persone scomparse, che in ogni caso tornerà regolarmente in prima serata con Federica Sciarelli.

Sul fronte Fiction, sembrano sparite la serie tv sui fatti di Riace (in cui Beppe Fiorello avrebbe interpretato Mimmo Lucano) e persino la nuova stagione de L’Allieva (che per dei rallentamenti aprirà il set il prossimo novembre 2019).

Moria generale anche sulla piccola Rai Gulp. Sembrano cancellati dai palinsesti tutte le auto-produzioni stile rotocalco: Ciak Gulp, Gulp Odeon, Gulp Magic con Raul Cremona, Gulp Music con il rapper Shade e Top Music con Federica Carta.





Palinsesti Rai: tutti i programmi che NON vedremo a settembre ultima modifica: da