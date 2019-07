Antonella Clerici legge Falso in bilancia di Selvaggia Lucarelli: “Tutta la vita in salumeria “

Tra i libri dell’estate da leggere per le signore di tutta Italia, e non solo, c’è anche il romanzo di Selvaggia Lucarelli Falso in Bilancia. E proprio nei giorni in cui, molte donne cercano di perdere qualche chiletto per superare la prova costume mangiando di meno o improvvisando diete dell’ultimo momento, la Lucarelli ci parla proprio dei conflitti tra il desiderio di mangiare e quelli dell’apparire. Ma non solo. In un’epoca in cui conta sempre di più l’immagine, lo scatto sui social e quello che gli altri pensano di noi, i chili di troppo sono spesso un problema. Anche se non dovrebbero esserlo. E’ questo il messaggio di Selvaggia ed è accolto anche da Antonella Clerici che legge con passione il libro della Lucarelli e condivide sui social una foto scattata da Maelle. Proprio lei che della battaglia ai chili in più anche a causa della conduzione di un programma culinario, ne sa qualcosa, ha voluto commentare le pagine di Selvaggia.

Anche la Clerici, come la protagonista del libro preferisce l‘entrata in salumeria che l’entrata in un abito taglia 40.

ANTONELLA CLERICI LEGGE FALSO IN BILANCIA DI SELVAGGIA LUCARELLI E LO CONSIGLIA

Ecco le parole di Antonella Clerici:

Condivido ogni singolo dettaglio di questo libro😀solo chi ama mangiare come noi puo’ capire. Dalla repulsione x il tofu alla dieta dukan alla gioia di essere incinta x poter finalmente ingurgitare qualunque carboidrato! 😀😀😀😀Tutta la vita la pasticceria( x me il salumiere) che la taglia 40😜 @selvaggialucarelli pic by maelle

E già perchè in fondo tutte le donne potrebbero voler mangiare quello che desiderano senza ingrassare, senza fare il conteggio delle calorie ma non tutte hanno la fortuna di avere un metabolismo che aiuta, di avere un certo tipo di fisico e via dicendo. Ma quanto è davvero importante il peso? Una riflessione alla quale la Lucarelli ci invita nel suo libro.

E proprio con lo spirito di chi da anni ha smesso di preoccuparsi quello che la gente pensa di lei, Antonella si mostra in una foto in casa sua, senza trucco, senza sembrare appena uscita dal parrucchiere ma semplicemente come una donna normale che in un pomeriggio d’estate legge un libro. Forse se sui social ci fossero più foto di questo genere e meno scatti in posa con la luce giusta, qualcosa potrebbe cambiare.