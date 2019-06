Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai, non è previsto nessun programma per la conduttrice?

Possibile che per Antonella Clericinon ci sarà nessun programma nella prossima stagione televisiva? Le anticipazioni di quelle che potrebbero essere notizie ufficiali, ma che al momento sono solo voci, lasciano tutti sconcertati. Una conduttrice del calibro di Antonella Clerici non può restare senza una sua trasmissione. Addirittura, da Viale Mazzini sarebbe arrivata anche la decisione di lasciare fuori Sanremo Young, il talent dei giovanissimi di cui vorremmo vedere a febbraio del 2020 la terza edizione. E’ Tv Blog ad aggiungere questi dettagli e a riferire che l’ex padrona di casa de La prova del cuoco potrebbe non trovare spazio per tutta la stagione. Sembra certo che al momento per la Clerici non è prevista nessuna conduzione, nessun programma nonostante abbia un contratto di esclusiva con la Rai in scadenza ad agosto del 2020. Nel contratto è prevista la consulenza per La prova del cuoco e una serie di prime serate ma di queste ultime al momento non c’è traccia.

QUANDO RIVEDREMO ANTONELLA CLERICI IN TV?

E’ una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ci sembra davvero difficile che dall’alto non riescano a trovare una soluzione adatta a lei ma al momento sembra sia davvero questo lo scenario. Nelle ultime settimane abbiamo visto Antonella Clerici presentare con successo più di una prima serata e lei stessa aveva anticipato che sarebbe tornata in tv dopo l’estate. Tutti attendevano curiosi magari un nuovo programma in prime time ma al momento addirittura sembra che non ci sia niente da annunciare. Sarebbe una gran delusione per il pubblico della conduttrice che già ha rinunciato a vederla di mattina in cucina in un programma storico che chissà se raggiungerà mai i livelli del passato.

Intanto Antonella si rilassa a Portofino, ha fatto delle scelte importanti per la sua vita, per la sua famiglia e non ha alcun dubbio di aver scelto bene, il meglio.