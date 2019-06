Antonella Clerici e Amadeus si preparano per la Ballata di Genova: sotto il sole le prove (VIDEO)

E’ una giornata di gran caldo a Genova quella che ha accolto Antonella Clerici e Amadeus che si stanno preparano in queste ore per la grande serata del 14 giugno 2019 su Rai 1. Una serata all’insegna della beneficenza con Ballata per Genova su Rai 1 domani in prime time. Al timone dello show, che vedrà protagonisti grandi nomi della musica e non solo, la Clerici e Amadeus. I due conduttori hanno deciso di postare un video sui social per invitare tutti a seguire la serata che avrà scopo benefico. Antonellina con grande cappello di paglia e occhialoni da sole, rigorosamente in bianco ha salutato tutti e lo stesso ha fatto anche Amadeus!

ANTONELLA CLERICI E AMADEUS PRONTI PER BALLATA PER GENOVA

“Cappelli e occhiali siamo qui sotto il sole, scusate ma fa un gran caldo “ha commentato Antonella Clerici. Fa dell’ironia invece Amadeus che porta gli occhiali ma non ha il cappello. “Io mi devo abbronzare il naso” ha scherzato il conduttore di Rai 1.

Che ci facciamo qui si chiedono i due conduttori! Sono insieme per una grande serata dedicata a tutti i genovesi, alla città, agli italiani, dopo il crollo del ponte Morandi. “Quando si accenderà questo palco sarà qualcosa di spettacolare” ha commentato il conduttore di Rai 1 felicissimo per esser stato scelto a presenziare in questa serata. I due conduttori hanno fatto poi qualche nome degli ospiti di questa serata: dai Kolors con Elodie a Gino Paoli passando per Tozzi e Raf. E poi anche un collegamento speciale con Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Organizzata a Genova e per Genova, la serata avrà il compito di restituirle il ruolo naturale di città che da sempre guarda al mondo e celebrarne la grande bellezza, anche quale meta turistica internazionale, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Oltre ad Antonella Clerici e ad Amadeus, sul palco ci saranno anche Luca e Paolo e Lorella Cuccarini.

“Ballata per Genova” è un evento promosso da MSC Foundation del Gruppo MSC, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, prodotto da “Arcobaleno Tre” e Rai 1.