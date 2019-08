Stasera in tv 26 agosto 2019 Salemme con Se mi lasci non vale e Qualcosa è cambiato

Stasera in tv lunedì 26 agosto 2019 su Rai 1 potremo seguire il film del 1997 Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson oppure su Canale 5 il film in prima tv con Salemme e Serena Autieri Se mi lasci non vale. Tra i programmi tv in onda stasera in prima serata anche Enough – Via dall’incubo, Hawaii Five-0 con tre episodi, Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi – I segreti inconfessabili di un Paese, Daredevil e Un colpo perfetto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 26 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Qualcosa è cambiato. Alle 21:25 il film del 1997 per la regia di James L. Brooks, con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. Alle 21:20 la serie tv con tre episodi: Lady Sophie, Missione Speciale e Abbine Cura – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Enough – Via dall’incubo. Alle 21:20 il film del 2002 diretto da Michael Apted, con Jennifer Lopez, Bill Campbell, Juliette Lewis – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 26 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Se mi lasci non vale. Alle 21:15 in prima tv il film del 2016 di e con V. Salemme e nel cast anche Serena Autieri, Paolo Calabresi, Carlo Buccirosso – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: I Segreti inconfessabili di un Paese. Alle 21:10 lo speciale dedicato al caso Willy Branchi, a 30 anni dal suo omicidio non c’è ancora un colpevole – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è I Vichinghi. Alle 21:30 stasera il film del 2014 diretto da C. Fah, con T. Hopper – Cinsigliato sì





Su La7 c’è Un colpo perfetto. Alle 21:15 il film del 2007 per la regia di M. Radford, con M. Caine e D. Moore – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – La spia che mi amava. Alle 21:30 un film datato 1977 diretto da Lewis Gilbert, con Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Walter Gotell – Consigliato sì – Su Nove c’è Daredevil. Alle 21:30 il film del 2003 per la regia di Mark Steven Johnson, con Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Ellen Pompeo, Jon Favrea – Consigliato sì