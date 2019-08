Uomini e Donne anticipazioni trono over: tutti i volto noti tornati alla corte di Maria, da Gemma a Riccardo

E’ stata registrata il 30 agosto 2019 la prima puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda tra dieci giorni. La nuova edizione del programma di Canale 5 prenderà il via proprio il 9 settembre 2019 e noi possiamo già raccontarvi quello che è successo nel corso della prima registrazione dedicata alle dame e ai cavalieri che saranno protagonisti di questa nuova stagione. Ovviamente non poteva mancare Gemma Galgani. Neppure questa estate la bella dama torinese ha trovato l’amore. Gemma ha fatto di tutto durante le ferie estive, non a caso la prima parte della puntata, come rivelano le anticipazioni, sarà proprio dedicata a lei. Un video mostrerà tutto quello che Gemma Galgani ha fatto nel corso dell’estate e, come potrete immaginare, non mancheranno gli attacchi di Tina Cipollari, sempre al suo posto!

UOMINI E DONNE TRONO OVER: ECCO LE PRIME ANTICIPAZIONI DELLA STAGIONE

Gemma non sarà la sola a tornare nel programma di Canale 5. Nella prima puntata abbiamo infatti rivisto anche Riccardo Guarnieri che a quanto pare non ha ancora trovato l’amore. Il pugliese ci riprova e anche quest’anno immaginiamo sarà protagonista. E a proposito di Riccardo, torna a Uomini e Donne anche Ida Platano: questa volta avrà davvero dimenticato il bel tarantino oppure rivedremo la solita solfa?

A proposito di ritorni nella prima puntata del trono over di Uomini e Donne abbiamo anche rivisto Armando che torna per cercare la donna della sua vita. Sempre nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne ha fatto ritorno anche Pamela che è stata protagonista tra l’altro di un accesso dibattito quando in studio sono arrivati Stefano e Noel che stanno insieme e hanno parlato della loro relazione. Tra i vecchi protagonisti anche Barbara de Santi che a quanto pare è ancora a caccia dell’amore…

Durante la prima registrazione del trono over di Uomini e Donne hanno fatto il loro ingresso in studio anche Cristina e David che hanno parlato della loro esperienza a Temptation Island. Non sappiamo però se i due torneranno a partecipare al programma.