Stasera in tv 3 settembre 2019, cosa vedere oggi? I programmi da Rai 1 al Nove

Cosa vedere stasera in tv? Torna la nostra Guida Tv Zapping che ci rivela la programmazione completa per la prima serata. Scopriamo insieme tutti i programmi in onda il 3 settembre 2019 in prime time da Rai 1 al Nove. Settimana di debutti e di novità per tutte le reti che pian piano tornano alla normalità. Vi diciamo anche che la programmazione, viste le ore calde per la politica italiana, potrebbe subire delle variazioni.

Ma vediamo quella che dovrebbe essere la programmazione completa della prima serata del 3 settembre 2019.

PROGRAMMI STASERA IN TV, COSA VEDERE IL 3 SETTEMBRE 2019

Su Rai 1 in onda il film Scusate se esisto alle 21,30. Il film è in replica con una deliziosa Paola Cortellesi nei panni di un architetto che in Italia non riesce a trovare lavoro solo perchè donna. Non solo, anche la sua vita privata va a rotoli visto che si è innamorata di un ragazzo gay che la vede solo come una grande amica. Se non lo avete ancora visto, assolutamente consigliato.

Su Rai 2 ritorna la coppia formata da Stefano de Martino e Belen Rodriguez per la serata di Castrocaro. QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI. Consigliato si

Su Rai 3 con il clima in grande fermento, l’informazione della politica e non solo, torna nelle mani di Bianca Berlinguer con il suo #cartabianca al debutto stasera. Consigliato a chi ama il genere

Ottimo esordio ieri sera per La verità sul caso Harry Quebert che torna oggi con la seconda puntata. QUI LE ANTICIPAZIONI DEI DUE EPISODI. In onda su Canale 5 alle 21,20. Assolutamente consigliato

Serata serie tv anche su Italia 1 con due episodi di Chicago Fire. Consigliato a chi ama la serie

The Jackal è invece il film scelto per la prima serata di Rete 4. Consigliato ni

La7 dopo la lunga giornata dedicata alla politica propone ancora informazione con In Onda in prime time. Consigliato a chi ama il genere

Chiudiamo con Tv 8 e con il Nove che propongono due film: Star Trek Beyond e I Pinguini di Mr. Popper .