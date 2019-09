La verità sul caso Harry Quebert: dieci episodi per scoprire chi ha ucciso Nola

Mediaset scalda i motori in vista della prossima stagione televisiva che partirà a breve. Non sappiamo ancora quali siano stati i dati di ascolto della prima puntata de La verità sul caso Harry Quebert, una delle migliori serie che Canale 5 abbia proposto in questa calda estate. Ascolti a parte, la qualità della serie è davvero ottima tanto che negli altri paesi in cui è andata in onda, oltre il 90 % del pubblico è rimasto soddisfatto da questo prodotto.

In Italia, La verità sul caso Harry Quebert, andrà in onda in cinque puntate, a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora. La serie infatti è composta da dieci episodi. Mediaset ha scelto di mandarne in onda due per volta, per cui dovrebbero essere cinque, appunto, le puntate previste dal palinsesto. Questa settimana la serie è andata in onda il lunedì e tornerà anche martedì con la seconda puntata ( leggi qui le anticipazioni). Per la prossima invece, al momento possiamo dirvi che di certo La verità sul caso Harry Quebert andrà in onda con due episodi lunedì 9 settembre 2019.

LA VERITA’ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI: CHI HA UCCISO NOLA?

In queste cinque puntate quindi, i telespettatori, insieme al giovane Marcus che sta indagando sulla vita di Nola, dovranno scoprire chi ha ucciso la ragazza. Se non è stato Harry, assunto dal quale si parte, chi ha fatto del male a Nola? Marcus scoprirà da subito che la ragazza custodiva diversi segreti dei quali neppure Quebert era a conoscenza. Lo scrittore, probabilmente ammaliato dalla bellezza e dall’energia di quella giovane ragazza, non era andato oltre. Non aveva capito quello che succedeva nella vita di Nola che a quanto pare, aveva una relazione con un altro uomo…

Questo però se da un lato porta a credere che ci fosse anche un altro uomo con un movente, rafforza anche l’ipotesi che lo scrittore, dopo aver scoperto di non essere l’unico uomo nella vita della ragazzina, l’abbia uccisa…

Per scoprire che cosa è successo davvero a Nola dovremo quindi seguire senza perdere nessun dettaglio, i dieci episodi della serie.