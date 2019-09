Il Festival di Castrocaro stasera su Rai 2 con Belen e Stefano

Dopo aver debuttato come coppia televisiva a La notte della Taranta, Belen e Stefano de Martino tornano stasera di nuovo insieme su Rai 2. Saranno infatti i conduttori de Il Festival di Castrocaro in diretta il 3 settembre 2019 su Rai 2. A fare da cornice all’evento sarà la Piazza d’Armi di Terra del Sole, frazione di Castrocaro. Sono stati 10 i ragazzi che hanno superato le selezioni, svoltesi in tutta Italia e totalmente gratuite, che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della storia della musica italiana, che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, tanto per fare qualche nome.

Con un meccanismo di voto inedito, il percorso degli artisti in gara sarà determinato da una giuria di qualità presieduta per l’occasione da Simona Ventura. I giudici, invece, saranno Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli. Il super ospite della serata sarà Gigi D’Alessio.

FESTIVAL DI CASTROCARO 2019 I FINALISTI: LE ESIBIZIONI DEL 3 SETTEMBRE 2019

Sul palco, accompagnati da una super band, si esibiranno, rigorosamente dal vivo, Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino, in arte Anita, (20 anni, di Pomezia-Rm), Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs), Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct), Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino), Michele Sechi in arte Mike Baker(21 anni, di Vico Pisano-Pi), Nicole Frendo (17 anni, di Malta), Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct) e Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

Nel corso della serata verranno assegnati, inoltre, il Premio SIAE per la “Miglior Performance” e il Premio LONGLIFE per la “Miglior Voce”.

