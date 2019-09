Domenica Live partenza rimandata: l’annuncio di Barbara d’Urso

Cambia ancora la programmazione di Canale 5 per il pomeriggio. A dare la notizia dello slittamento di Domenica Live, che non partirà il 15 settembre 2019 come previsto, è stata la stessa Barbara d’Urso nella puntata dei Pomeriggio Cinque in onda oggi. La conduttrice ha spiegato che il contenitore domenicale del pomeriggio di Canale 5 arriverà con una settimana di ritardo mentre Live-Non è la d’Urso, andrà in onda regolarmente domenica 15 settembre in prima serata.

Qual è la motivazione dello slittamento di Domenica Live? Lo spiega Barbara d’urso parlando del battesimo del piccolo Michelino, il figlio di Paola Caruso. “Posso dirvi che il battesimo del piccolo Michelino andrà in onda in diretta su Domenica Live e dovrebbe essere il 22 settembre 2019. A tal proposito devo dirvi che Domenica Live andrà in onda il 22 con la prima puntata” ha dichiarato la conduttrice.

DOMENICA LIVE PARTENZA POSTICIPATA: SI INIZIA UNA SETTIMANA DOPO

Lo slittamento di Domenica Live non è stato causato dai problemi di salute della conduttrice che, come saprete, mentre girava il promo di Live-Non è la d’Urso si è fatta molto male sul set. I motivi di questo slittamento sono legati al nuovo studio di Domenica Live. Quest’anno infatti Pomeriggio Cinque e Domenica Live avranno degli studi nuovi di zecca, proprio come abbiamo visto oggi. La d’Urso ha spiegato che mettere insieme tre studi e far si che funzionino bene non è semplice. “Abbiamo dovuto rimandare perchè nello studio di Domenica Live stanno ancora martellando” ha scherzato la d’Urso che quindi domenica non farà compagnia, almeno nel pomeriggio, al suo amato pubblico.

Chi volesse quindi fare una passeggiata al mare o un giro di shopping può sentirsi quindi meno in colpa perchè non perderà la prima puntata di Domenica Live.

L’appuntamento quindi con la prima puntata di Domenica Live è per il 22 settembre 2019 alle 17,20 su Canale 5.