Stasera in tv 10 settembre 2019 Mister Felicità e La verità sul caso Harry Quebert

Stasera in tv 10 settembre 2019 su Rai 1 va in onda il film Mister Felicità di e con Alessandro Siani mentre Canale 5 propone La verità sul caso Harry Quebert, tre episodi. Tra i programmi tv di stasera in prime time anche Attacco al potere 2, #Cartabianca, il film Una notte al Museo con e Stiller e ancora la soap spagnola Una vita, Il supplente 2 e DiMartedì. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv martedì 10 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Mister Felicità. Alle 21:25 il film del 2017 diretto da Alessandro Siani con Siani e Carla Signoris – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Una notte al museo. Alle 21:20 il film del 2006 per la regia di Shawn Levy, con Ben Stiller e Dick Van Dyke – Terribile avventura per il custode del museo che incappa nella maledizione: tutte le creature esposte si risvegliano – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #Cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer tra politica, cronica e temi di attualità – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 10 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è La verità sul caso Harry Quebert. Alle 21:30 in onda tre episodi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Attacco al potere 2. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Babak Najafi, con Gerard Butler e Aaron Eckhart – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì





Su La7 c’è DiMartedì. Alle 21:15 la sesta edizione del programma di approfondimento di Giovanni Floris tra attualità e soprattutto politica – Consigliato sì – Su Tv8 c’è 11 settembre – Senza scampo. Alle 21:35 il film del 2017 diretto da Martin Guigui, con Charlie Sheen e Whoopi Goldberg – Nel giorno dell’attacco cinque persone si ritrovano bloccate in un ascensore del World Trade Center Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente 2. Alle 21:30 la prima puntata con Lica e Paolo al liceo classico Mamiani di Roma, professori di matematica – Consigliato sì