A Verissimo le figlie di Sinisa Mihajlovic raccontano la reazione quando hanno scoperto della malattia

Tra le prime ospiti della nuova stagione di Verissimo ci saranno anche le figlie di Sinisa Mihajlovic, in studio per parlare della malattia del loro papà (Foto). E’ un guerriero Sinisa e l’avevamo già capito ma Virginia e Viktorija lo ripetono più volte perché è lui a dare loro la forza per combattere senza disperazione, sicuri che ce la faranno. La notizia che Mihajlovic avsse la leucemia ha sconvolto la loro famiglia, le loro vite, era l’incubo della primogenita che il suo papà si ammalasse ed è accaduto. Difficile pensare che possa accadere ai propri cari, a se stesso, ma l’allenatore del Bologna adesso combatte circondato dalla sua famiglia. A Verissimo le figlie dell’ex calciatore parlano della leucemia, di come abbiano ricevuto la notizia, delle loro reazioni.

LE FIGLIE DI MIHAJLOVIC A VERISSIMO

E’ Virginia a raccontare come ha saputo tutto: “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre. Ma in questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre”.





Per la sorella maggiore era un incubo che diventava realtà: “Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali’. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina”.

E’ un guerriero Sinisa e dà forza lui alla famiglia, a sostenerlo anche la passione per il calcio e l’amore che lui ha per la sua squadra è ricambiata dall’affetto di tifosi: “Volevamo ringraziare tutti perché abbiamo ricevuto un’ondata d’affetto e calore che ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto anche amicizia in ospedale con ragazzi della nostra età e con bambini malati. È una malattia bruttissima, ma insieme riusciremo a farcela. Non arrendetevi mai”.