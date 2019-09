I complimenti di Silvia Toffanin ad Antonella Clerici: persona speciale

Breve ma intensa l’intervista di Antonella Clerici nella prima puntata di Verissimo in onda il 14 settembre 2019 su Canale 5. Per la prima volta la conduttrice sbarca nel salotto di Silvia Toffanin felice e orgogliosa di averla portata di nuovo in Mediaset. E per la prima volta proprio a Verissimo per una intervista che l’ha vista protagonista tra vita privata, vita professionale, speranze per il futuro e sogni. Un momento davvero bello con una Silvia Toffanin cresciuta di certo rispetto al passato e capace di guidare una intervista con una donna del calibro di Antonella. Di questo le va dato atto anche se in passato abbiamo avuto delle forti riserve sul suo ruolo.

I COMPLIMENTI DI SILVIA TOFFANIN PER ANTONELLA CLERICI NELLA SUA PRIMA VOLTA A VERISSIMO

La Toffanin ha speso poi anche delle belle parole per la Clerici e non solo perchè ha accettato di essere intervistata a Verissimo ma perchè parlare con lei, è come parlare con una persona di casa, una persona “sana”. Così la Toffanin ha definito Antonella Clerici. Che sia il primo incontro di una lunga serie? Che sia solo la prima volta dopo tanto tempo in Mediaset e poi chissà magari un nuovo impegno professionale su Canale 5 per la Clerici? Per il momento possiamo solo immaginare di concreto non c’è nulla.

Ci sono però i complimenti alla Clerici di Silvia Toffanin, felice di aver avuto di fronte una persona speciale da intervistare. “Starei qui per ore a parlare con te, perchè sei sana” ha detto la Toffanin alla Clerici che si ritrova in questa definizione consapevole di amare una vita semplice, di mettere il mondo dello spettacolo da parte quando i riflettori si spengono. La conduttrice ha confermato questa sua volontà di mettere la famiglia al primo posto, la vita di campagna e di godersi le cose semplici, quelle che poi l’hanno resa così speciale anche per il pubblico a casa.