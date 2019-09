Antonella Clerici guarda La prova del cuoco e si commuove, inevitabile la malinconia (Foto)

L’intervista di Antonella Clerici a Verissimo inizia con le lacrime di Antonella Clerici, attimi di commozione di cui poi si scusa perché l’esordio con il pianto è un po’ strano ma è tutto così spontaneo ed emozionante anche per chi segue Silvia Toffanin da casa (foto). E’ la prima volta che Antonella Clerici è ospite nello studio di Verissimo, accolta con grande affetto dalla padrona di casa che ha una chiara adorazione nei suoi confronti. L’intervista inizia con un video in cui scorre una parte della vita della conduttrice e ovviamente ci sono le immagini de La prova del cuoco, immagini che Antonella definisce forti legate alla sua vita. “La prova del cuoco è il mio programma del cuore che ho lasciato proprio per amore, per ricominciare, perché la mia famiglia è importante, molto più del lavoro”. La Clerici si asciuga le lacrime spiega: “Ci sono dei momenti in cui devi fare delle scelte e lavorare tutti i giorni a Roma… ho dovuto fare delle scelte”.

LE LACRIME DI ANTONELLA CLERICI A VERISSIMO

“Poi vedere la immagini di Fabrizio quando è venuto a trovarmi e dopo 3 mesi non c’era più è una cosa che mi ha fatto pensare e scegliere una vita più privata e legata alle cose più importanti della vita. Parlo per me e Carlo Conti, eravamo un trio affiatato, un po’ il simbolo della Rai, è stato un colpo fortissimo e per questo ho accelerato delle scelte”. Guarda La prova del cuoco ma non sempre ed è complicato spiegare cosa prova.

ANTONELLA CLERICI A VERISSIMO LACRIME GUARDANDO LE IMMAGINI CON FABRIZIO FRIZZI





“Tu fai una cosa per tanto tempo e la vivi sulla tua pelle e quando la fanno gli altri ti sembra strano e dici io l’avrei fatto in altro modo ma non è giusto è giusto che Elisa la faccia come crede lei e la faccia con i suoi autori”. Antonella Clerici è consulente del cooking show di Rai 1 ogni tanto la chiamano ma dice di fare come faceva lei, lascia fare. “Un po’ di malinconia c’è, ti viene e devi un po’ staccarti… va bene, altro capitolo”.