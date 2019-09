Elisa Isoardi toglie la camicia in diretta, non resiste al calore in studio dopo la lezione della Spisni (Foto)

Fa troppo caldo negli studi de La prova del cuoco ed Elisa Isoardi non resiste e così via la camicia (foto). Ovvio che nelle cucine de La prova del cuoco faccia molto caldo, tra luci e fornelli chi conduce soffre molto e così Elisa non ha retto al sacrificio. Magari anche la camicia non era del tessuto adatto, lucida quindi forse molto sintetica ma è questo il look che ha scelto di adottare questa edizione. Pantaloni, top e camicia, dalla prima puntata a oggi cambiano i colori, un po’ i modelli ma lo stile resta lo stesso, scelta che non è il massimo. Pensate invece alle sorprese che ci regala ogni giorno Federica Panicucci con i suoi outfit sempre diversi. In cucina a La prova del cuoco invece la Isoardi ha optato per una specie di divisa magari nemmeno comodissima e oggi molto calda.

ELISA ISOARDI VIA LA CAMICIA DOPO AVERE LAVORATO CON LA SFOGLIA

Colpa anche della lezione di Alessandra Spisni, la maestra in cucina romagnola ha fatto lavorare la conduttrice e Claudio Lippi con il mattarello e così il sudore è arrivato. Durante la presentazione della ricetta di Sergio Barzetti tra brodo per il risotto e ancora luci e tensione la bella Elisa Isoardi si è lasciata andare e ha iniziato ad armeggiare sotto il grembiule con la sua camicia.





Si è rivolta agli autori dicendo che non ce la faceva più e via è rimasto con il bel top colore, perfetto anche abbinato al resto del look. Ci piace molto di più Elisa così libera e bella ai fornelli. Anche Antonella Clerici non sopportava il caldo dello studio del suo cooking show e puntualmente riusciva a fare abbassare la temperatura dei condizionatori. Chissà domani come si vestirà la nuova padrona di casa, voi avete dei consigli?