Dalila Di Lazzaro a Storie Italiane niente pensione e il dolore che le impedisce di lavorare ma è sempre bellissima (Foto)

Dalila Di Lazzaro sembra senza età, è sempre così e affascinate da fare sparire tutte le altre donne del mondo dello spettacolo ma a Storie Italiane oggi ha ricordato che per lui è tutto ben più difficile (foto). Grande dignità da parte dell’attrice, sarà anche questo che la rende così unica, quando parla della pensione che non riceve, del dolore cronico che non la abbandona da troppi anni e che le impedisce di lavorare. Ha gran rispetto del lavoro altrui e nonostante le tante richieste di lavoro lei è costretta a dire no, spiega che la produzione di un film ha bisogno di grande disponibilità e concentrazione, di un rispetto totale che lei non si sente in grado di dare. E’ serena, felice, merito di certo anche del suo nuovo amore di cui non parla ma dichiara che non appartiene al mondo dello spettacolo. I suoi amori sono sempre stati uomini comuni, smentisce così una volta per tutte le storie d’amore con gli affascinanti colleghi che nel tempo le sono stati attribuiti. Da Richard Gere ad Alain Delon magari sono stati loro a perdere la testa e non è difficile da crederci.

DALILA DI LAZZARO SENZA PENSIONE

Torniamo però ai problemi che non le mancano perché lei la pensione la dovrebbe ricevere, è un diritto di chi ha lavorato tanto. La sua colpa forse è stata quella di non controllare nel tempo i contributi versati. Come tanti altri artisti si è fidata. “Quando ero ragazzina non ero proprio così afferrata sul problema quindi penso che dopo i primi film che ho fatto quando avevo 18/19 anni versavo allo stato ma questi sono stati trattenuti. Controllando ora non arrivo ad un punteggio tale per ottenere una pensione. Io purtroppo sono fatta così, anche ora non starei a guardare tutte queste cose perché noi artisti a volte siamo un po’ così, fra le nuvole”.





I due gravi incidenti subiti e il conseguente dolore cronico le impediscono una vita che invece vorrebbe. “Purtroppo il malato cronico è una perdita per lo stato, 1000 persone hanno questo grave problema”. Sembra quasi rassegnata ormai a questa sua condizione. Dalila resta sempre un esempio meraviglioso, non solo per bellezza e talento ma per la delicatezza con cui riesce a parlare di problemi che vive sulla sua pelle senza essere drammatica.