Orlando Portento a Pomeriggio 5 show, accuse e parolacce per la sua ex moglie

Tra i temi dei talk di Barbara d’Urso c’è quello che riguarda i “vip” caduti in disgrazia. E nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 26 settembre 2019, tra gli altri, ospiti del programma di Mediaset, anche Orlando Portento che, qualche giorno fa, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto scalpore, in qualche modo. Portento, che era arrivato alla ribalta tra l’altro qualche anno fa proprio in una discussione con Barbara d’Urso, oggi torna da lei per parlare della fine della sua storia con Angela Cavagna. Portento oggi è molto arrabbiato con la sua ex moglie perchè starebbe affrontando dei seri problemi economici. “Quanto tempo ho ” ha detto subito Portento che aveva molto da dire in merito. E subito inizia ad accusare la sua ex dicendo che è grassa e non fa altro che mangiare visto che adesso sta con un milionario. “Io le facevo pena? Mi ha tenuto 5 anni senza affitto? Le facevo pena la casa era mia…” ha detto Portento che ha ribadito di esser stato lui a tenersela. “Ma dove sono tutte queste stanze, dove’è questo milionario” ha detto Portento senza fare un discorso con un filo logico.

“Io non sono mai stato innamorato” se lo chiedete a mia figlia lei è l’unica a sapere tutto. “Mettetevelo in testa, è così” ha detto Portento. “Sono 80 anni che dico questa cosa” ha detto Orlando. La conduttrice ha sottolineato che non è bello dire una cosa simile visto che sono stati insieme più di 20 anni.

ORLANDO PORTENTO SHOW A POMERIGGIO 5: SPETTACOLINO IN STUDIO

“Questa cosa non ti fa onore” ha detto la d’Urso rispondendo a Portento. E mentre l’uomo continua il suo spettacolo si rivede il video nel quale la Cavagna dice che adesso è felice e vive a Tenerife con il suo nuovo marito.

Dei problemi economico di Portento quindi, in soldoni, non si è parlato. Eppure la d’Urso aveva detto che sarebbe stato questo il tema visto che Portento, pare adesso faccia il cameriere. L’uomo infatti qualche giorno fa avrebbe rilasciato delle dichiarazioni dicendo che per colpa di sua moglie sarebbe rimasta senza soldi.

Biagio d’Anelli ha chiesto quindi di parlare anche dello stalking, visto che ci sarebbero delle accuse. “Ma tu vai a denunciare uno che scrive 1900 messaggi e rispondi con 1300? Lo stalking è una cosa seria ” ha detto l’uomo imitando anche sua moglie a centro studio. La d’Urso quindi ha chiesto che cosa scriveva in questi messaggi. “Sei stata una [email protected]” per esempio, ha detto Portento lasciando di stucco la conduttrice che però non ha molto gradito la cosa. In definitiva l’accusa dell’uomo sembra essere chiara: si rimprovera di averle intestato tutto e adesso a causa sua è rimasto senza nulla.