Orlando Portento, l’ex marito di Angela Cavagna lasciato in mutande dall’ex infermiera di Striscia la notizia (Foto)

Vi ricordate di Orlando Portento, del triccheballacche? Sono passati ben tredici anni e lui era il marito di Angela Cavagna, l’ex infermiera sexy di Striscia la notizia (Foto). Stavano insieme quando Angela partecipò a La Fattoria. Sappiamo che si erano lasciati e dando un’occhiata al profilo Instagram della Cavagna è evidente che la sua vita è un sogno, vive a Tenerife e si dive tra la piscina della villa e il mare, sempre in costume o a cena con il suo nuovo compagno. Dopo tanti anni Portento parla di nuovo dell’ex protagonista del tg satirico e i suoi non sono complimenti. Commenta che non conosce il motivo per cui lei andò via di casa ma afferma che è un traditore seriale e che non ha esaudito i suoi desideri di donna, scopriamo anche lui lamenta di essere rimasto in mutande perché Angela Cavagna gli avrebbe portato via tutto.

“Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli)”. Non c’è molto da aggiungere ma lui continua e non è molto carino ciò che racconta.





“Ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, mangia, beve, ingrassa e sta con il culo in ammollo tra mare e piscina e a me ha portato via tutto: la casa ed il box di Genova, la villa vicino Voghera, ha venduto tutto e mi ha lasciato senza un tetto sulla testa”. Cosa fa e ove vive adesso Portento? “Io vivo in un appartamento in affitto, pago €650 al mese, e prendo €686 di pensione; mi salvano alcuni risparmi messi via e i soldi che ho recuperato vendendo l’oro e l’argento di famiglia, ma oramai le risorse economiche stanno terminando”.





