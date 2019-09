Uomini e Donne news: perché Sara Tozzi ha lasciato il trono?

La nuova stagione di Uomini e Donne è appena iniziata e qualcuno ha già deciso di rinunciare. Si tratta di Sara Tozzi, la tronista che abbiamo visto uscire con Mattias e che sembrava interessata anche a Javier. Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e Donne ma tutti i fan della trasmissione di Canale 5 si chiedono come mai la bellissima ragazza ha deciso di fare questa scelta inaspettata. Nessuno dei telespettatori si sarebbe aspettato, molto probabilmente, che uno dei tronisti decidesse di lasciare il trono solo qualche giorno dopo dall’inizio del programma di Maria De Filippi. Che cosa ha spinto Sara Tozzi a lasciare Uomini e Donne? A svelarne il motivo è stato Il Vicolo delle News. Continuate pure a leggere.

Uomini e Donne ultime: Sara Tozzi lascia il trono e il motivo sorprende tutti

Secondo quanto è riportato da Il Vicolo delle News, in una delle ultime registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, nello noto studio di Canale 5 sono entrati i tronisti e Maria De Filippi. La conduttrice parla di Sara Tozzi. La bella tronista ha iniziato a fare le esterne con i corteggiatori ed è proprio mentre iniziava la conoscenza con altri ragazzi che il suo pensiero andava direttamente ad un altro uomo. Chi? Il suo ex fidanzato. Sara Tozzi ha capito che nel suo cuore c’è il suo vecchio amore e ha preso la decisione di lasciare l’ambito trono di Uomini e Donne.

Sara Tozzi lascia Uomini e Donne perché pensa ancora al suo ex: tornerà con lui?

La ex tentatrice di Temptation Island, e ormai possiamo dire anche ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di fare una scelta coraggiosa e di cuore. Sara Tozzi ha lasciato il trono della nota trasmissione di Canale 5 perché il suo pensiero va costante verso il suo ex fidanzato anche mentre si trova con altri ragazzi. Il suo cuore batte ancora per il suo ex ma quello del suo ex batte ancora per Sara? Certo è ancora difficile sapere se la Tozzi e il ragazzo in questione abbiano già avuto modo di vedersi e confrontarsi dopo l’importante scelta della tronista. Continuate a seguirci perché vi terremo sicuramente aggiornati.