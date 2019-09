Uomini e Donne oggi, le anticipazioni: Sara esce con Mattias, Giulio molto vicino a Veronica

Oggi martedì 24 settembre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5.Che cosa vedremo nel pomeriggio di Canale 5? Torna il trono classico. Nella puntata di ieri del programma di Maria De Filippi abbiamo visto le primissime esterne del Trono Classico e il confronto tra Arcangelo e Nunzia di Temptation Island. Con tutta probabilità, nell’appuntamento di oggi, si continuerà con il Trono Classico (in attesa di ufficialità). Secondo le prime anticipazioni potremmo vedere l’esterna tra la tronista Sara e il corteggiatore Mattias. Su Witty è, infatti, già stato pubblicato un video inedito che riguarda proprio l’esterna in questione e sui social i due protagonisti sembrano già convincere il pubblico di Uomini e Donne. Ma che cosa è successo durante l’esterna? Andiamo a scoprire qualche dettaglio, continuate pure a leggere.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa è successo durante l’esterna di Sara e Mattias?

A Uomini e Donne è finalmente tempo di esterne. Questa volta tocca alla tronista Sara che è uscita insieme a Mattias. A far da sfondo c’è un bellissimo panorama e i due sembrano pure un po’ emozionati, anzi lo confermano loro stessi. Sara e Mattias fanno due passi per prendere un po’ di confidenza e smorzare l’iniziale situazione di imbarazzo ed emozione. Il corteggiatore parla della sua famiglia alla tronista. I due vanno poi a bere qualcosa e Sara sembra apprezzare alcune caratteristiche di Mattias. Il corteggiatore poi prende la palla al balzo e chiede a Sara che cosa ne pensa di Javier ma la tronista risponde: “Vedremo”. Tra Sara e Mattias sembra esserci già una bella sintonia nonostante quel filo di imbarazzo, soprattutto da parte della tronista che, tra l’altro, ne spiegherà anche il motivo allo stesso Mattias.

Uomini e Donne anticipazioni oggi, Giulio un po’ arrabbiato: colpa di una corteggiatrice

Sempre secondo le anticipazioni presenti sul web, nella puntata di oggi martedì 24 settembre 2019, dovremmo vedere anche un’esterna di Giulio Raselli con Veronica che, inizialmente, sembrava interessata ad Alessandro. Giulio sembra interessato alla corteggiatrice anche se l’imbarazzo del tronista sembra palese. Il tronista e la corteggiatrice avranno occasione di stare molto vicini e di scambiarsi degli abbracci. In studio però anche il tronista Alessandro dimostra interesse nei confronti di Veronica che comunque vorrebbe conoscere meglio sia Giulio che Alessandro prima di avvicinarsi a uno solo dei due. A questo punto Raselli potrebbe un po’ innervosirsi. Come andrà a finire?

Non ci resta che attendere la puntata di oggi di Uomini e Donne su Canale 5. Inoltre, in studio, ritroveremo con tutta probabilità anche Nunzia e Arcangelo di Temptation Island che arriveranno alla fine del loro confronto nello studio del programma di Mediaset. Secondo le indiscrezioni vedremo pure un siparietto molto simpatico tra Maria De Filippi e la storica e amatissima opinionista Tina Cipollari.