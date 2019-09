Uomini e Donne oggi, in onda il Trono Over: Ida in lacrime, Gemma come Marylin

Oggi, lunedì 23 settembre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5. Che cosa vedremo oggi? Se nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi abbiamo visto la presentazione degli altri due tronisti e il confronto diretto tra Ilaria e Massimo di Temptation Island, in questa puntata andrà in onda il Trono Over. Secondo le prime anticipazioni sul web, sarà davvero una puntata scoppiettante. Dalle lacrime di Ida Platano per Riccardo fino a Gemma Galgani che, oltre a fare Marylin e far ridere tutto lo studio, deciderà di mandare via un cavaliere. Per scoprire tutti i dettagli e le altre anticipazioni continuate pure a leggere.

Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre 2019, Gemma diverte interpretando Marylin

Il video è già diventato virale sui social network. In questa nuova puntata di Uomini e Donne vedremo, infatti, la sfilata di Gemma Galgani vestita da Marylin Monroe. L’interpretazione di Gemma lascerà tutti i presenti in studio senza parole. La Galgani farà ridere tutti e mentre il suo vestito si alza, Tina Cipollari si abbassa per vedere l’intimo della dama. Lo studio di Uomini e Donne è divertito, persino Maria De Filippi si stende a terra per le troppe risate, così come Gianni. Sempre a proposito di Gemma torniamo però seri perché proprio la dama manderà via Crispino e andrà invece in esterna con Pietro.

Uomini e Donne oggi 23 settembre 2019: Ida piange per Riccardo? Intanto torna Anna Tedesco

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dovrebbero essere presenti anche Ida Platano e Riccardo, una delle coppie più discusse della trasmissione di Maria De Filippi. Pare che Riccardo sia ancora interessato a Ida. A un certo punto partirà una discussione che causerà le lacrime della donna. Che cosa sta succedendo tra Ida e Riccardo? Intanto nello studio di Uomini e Donne tornerà anche Anna Tedesco che sarà al centro delle critiche dell’opinionista Gianni Sperti. Anna affermerà di essere già impegnata. La Tedesco, infatti, avrebbe iniziato la conoscenza con un nuovo cavaliere.

Non ci resta, a questo punto, che attendere la puntata di oggi di Uomini e Donne. E voi seguirete l’appuntamento con il Trono Over e Maria De Filippi?