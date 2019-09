Uomini e Donne news trono over: il ritorno di Anna Tedesco dopo l’affaire Manetti

E’ stata registrata il 7 settembre 2019 una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne ( vi ricordiamo che il programma di Canale 5 andrà in onda dal 16 settembre 2019 alle 14,45). E dopo la parentesi iniziale dedicata a Tina Cipollari, che è pronta a mettersi a dieta per dimagrire oltre 20 kg, la puntata è entrata nel vivo. Vi parliamo oggi in particolare del ritorno di Anna Tedesco, la dama perugina che tutti ricorderanno per le sue storie d’amore, in particolare quella con Nino, ma anche per gli attacchi subiti e ricevuti da Gianni Sperti. Per l’opinionista infatti la Tedesco nell’ultimo periodo non era stata sincera. Gianni era convinto che lei e Giorgio Manetti avessero una relazione fuori dal programma e non ha mai creduto a una amicizia innocente tra di loro.

Ed è stato proprio Gianni a far notare il ritorno di Anna nello studio di Canale 5.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI TRONO OVER: IL RITORNO DI ANNA TEDESCO

Gianni riprende il discorso e torna sul tema ma a quanto pare Anna continua a confermare quella che era stata la versione dei fatti data due anni fa. Torna in questa edizione con l’intento di trovare il vero amore e infatti si sta già sentendo con un signore che però ha sentito in settimana anche Barbara de Santi.

Il signore racconta che però con Barbara non c’è stato il giusto feeling perchè sembra essere in tantino troppo polemica. Lui e Anna invece sono usciti anche a cena e tra di loro si sono create delle belle situazioni tanto che sono arrivati dei baci a stampo. Le cose sembrano andare bene sia per il cavaliere che per Anna.

Sembra quindi che ci siano tutti gli ingredienti per una conoscenza che possa andare a buon fine. Sarà così?

Non ci resta che seguire le puntate del trono over per capire se Anna in questa occasione troverà l’uomo che fa per lei.