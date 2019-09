Uomini e Donne oggi, le anticipazioni del 20 settembre: Trono Classico e un po’ di Temptation

Oggi, venerdì 20 settembre, andrà in onda su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne in cui vedremo i nuovi tronisti e i nuovi corteggiatori ma pure alcune delle coppie protagoniste di Temptation Island, così come nella puntata precedente. Che cosa vedremo in particolare oggi nella puntata di Uomini e Donne? Ieri abbiamo conosciuto finalmente Sara e Alessandro, i primi due tronisti di questa nuova stagione di Uomini e Donne. In questa nuova puntata arriveranno anche gli altri due tronisti ovvero Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Oltre a conoscere meglio i nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi, arriveranno in studio anche gli altri corteggiatori e le altre corteggiatrici che inizieranno a fare delle domande ai tronisti per capire di più sul loro conto. Non solo però.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: in studio pure Ilaria e Massimo di Temptation Island