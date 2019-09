Uomini e Donne oggi, le anticipazioni del 19 settembre: in onda trono classico

Oggi giovedì 19 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e non potevano mancare le nostre anticipazioni. In questo nuovo imperdibile appuntamento con il programma di Canale 5 vedremo i protagonisti del trono classico pronti per un nuovo inizio. In questa puntata vedremo finalmente i nuovi tronisti di Uomini e Donne. La prima ad essere presentata in studio da Maria De Filippi è una tronista a cui segue Alessandro Zarino, il noto tentatore di Temptation Island. Iniziano ad essere presentati i primi corteggiatori e qui, immancabile è il commento ironico di Tina Cipollari. E a proposito di Temptation Island, indovinate chi ritroveremo nello studio di Uomini e Donne!

Uomini e Donne anticipazioni trono classico, nella puntata del 19 settembre

Direttamente da Temptation Island arriverà nello studio di Uomini e Donne l’amatissimo conduttore Filippo Bisciglia. Certo è che non vedremo solo lui nella puntata di oggi. Maria De Filippi presenterà le coppie dell’ultima edizione di Temptation Island. Si partirà con la fotonica Katia e Vittorio. I due avranno un confronto e al fianco di Vittorio ci sarà seduta proprio la single Vanessa conosciuta nel villaggio dei fidanzati. A gran sorpresa Katia scoppierà in lacrime di fronte a Vittorio. I due ad un certo punto saranno davvero molto vicini e alla single Vanessa non resterà che guardare il bellissimo abbraccio tra Katia e Vittorio.

Uomini e Donne, Katia e Vittorio di Temptation Island in studio: la fotonica è ancora innamorata

Gianni chiede a Vittorio e Vanessa se sono una coppia, se vivono insieme oppure se si vedono, insomma com’è la situazione tra i due dopo la conoscenza a Temptation Island. Vittorio afferma che lui e la ex tentatrice si vedono. Dunque non sono una vera coppia? Quando Vittorio si alza per andare da Katia i dubbi crescono sicuramente. L’amatissima fotonica pare ancora palesemente innamorata del suo Vittorio. Katia fa capire a Vittorio che ci tiene molto a lui e le sue lacrime non possono far altro che confermarlo. Per sapere cosa si sono detti e come è finita tra di loro non ci resterà che attendere la puntata di oggi 19 settembre su Canale 5. L’abbraccio tra Katia e Vittorio segna la fine definitiva della storia o un riavvicinamento?