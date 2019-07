Temptation Island e poi… Vittorio e Vanessa finisce o continua?

Ieri sera, lunedì 29 luglio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island. Questo è stato sicuramente l’appuntamento più atteso dai fan del programma in quanto proprio in questa puntata si sono tenuti i falò di confronto finali. Una delle coppie che ha fatto più discutere durante questa edizione di Temptation Island è stata quella formata da Vittorio e Katia. Mentre lei ha mostrato a tutti il suo frizzante carattere, lui si è molto avvicinato alla single Vanessa. Che cosa è successo durante il falò di confronto? Nonostante le scuse della super fotonica Katia, Vittorio ha deciso di lasciarla. E diciamo che lo pensavamo un po’ tutti vista la sua vicinanza a Vanessa. E adesso?

Temptation Island 2019, Vittorio lascia Katia e cerca subito la single Vanessa: nuova coppia?

Subito dopo il falò di confronto con la sua ormai ex fidanzata Katia, Vittorio chiede di vedere la single Vanessa. Puntata dopo puntata, abbiamo visto il ragazzo avvicinarsi sempre di più alla sua tentatrice instaurando un rapporto sempre più complice con lei. Molte volte Vittorio e Vanessa sono stati vicini al bacio. Adesso che lui ha chiuso la sua storia con Katia saranno una coppia? Vittorio ha incontrato Vanessa e le ha chiesto di continuare la conoscenza al di fuori di Temptation Island. La ragazza single ha risposto al desiderio di Vittorio in maniera positiva.

Cosa è successo tra Vittorio e Vanessa dopo Temptation Island?

La domanda che si fanno adesso tutti i fan di Temptation Island è: che cosa è successo tra Vittorio e Vanessa dopo la fine del viaggio nei sentimenti? C’è chi giurerebbe che i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti e chi si dimostra ancora dubbioso in merito a questa nuova conoscenza. All’interno del programma i due sembravano molto uniti e anche piuttosto attratti. Come sarà la situazione adesso? Si sono davvero fidanzati? Questa sera, martedì 30 luglio, andrà in onda in prima serata su Canale 5, uno speciale di Temptation in cui scopriremo cosa è successo alle coppie dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Proprio in questa puntata capiremo se Vittorio e Vanessa hanno deciso di stare insieme oppure no.