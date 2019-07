Temptation Island 2019: Katia fotonica e abbandonata, Vittorio la molla al falò

Una storia d’amore il cui epilogo era praticamente scontato. A cosa di riferiamo? Ci riferiamo ai fidanzati Vittorio e Katia, partecipanti all’edizione 2019 di Temptation Island. Lui partito come un ragazzo molto introverso ma desideroso di amare; lei estroversa all’ennesima potenza, fissa col look e con la bella vita, tanto da pensare prima alle sue necessità che a quelle del suo partner.

Nella sesta puntata di Temptation Island 2019, i due sono giunti al tanto atteso Falò di Confronto finale dove i due fidanzati hanno potuto dirsi in faccia tutta la verità, commentare i famosi video mostrati nelle scorse settimane da Filippo Bisciglia o all’interno del Pinnettu così da decidere se la loro relazione era al capolinea o se valeva ancora la pena restare insieme.

Temptation Island 2019: Katia e Vittorio si separano

Dopo aver visionato l’ultima esterna – il week end con il tentatore preferito -, Filippo Bisciglia ha accolto i due fidanzati Katia e Vittorio davanti al falò di confronto per discutere dei loro sentimenti. Più che una discussione, però, si è trattata di una vera e propria resa dei conti per Vittorio.

Inorridito e disgustato dai numerosi atteggiamenti leggeri tenuti dalla sua fidanzata Katia, Vittorio non ci ha visto più e – bando al suo modo di fare introverso – ha iniziato a mettere le cose in chiaro.

Il giovane spiega che l’esperienza di Temptation Island lo ha risvegliato da un torpore che lo vedeva legato a Katia semplicemente per abitudine e che in ben due anni e mezzo ha spesso somatizzato situazioni che non gli stavano più a genio. Teoria validata da tutta una serie di filmati in cui Katia è parsa più interessata ai “manzi” e ai look che al vivere quell’esperienza come un modo per conoscere meglio i suoi sentimenti.

“Credevi che arrivassi qui e mi facessi prendere per il c* davanti a tutti? Stai guardando il tuo cartone animato, continua pure” – ha sbottato Vittorio – “Mi dispiace buttare nel c*sso due anni e mezzo in cui ti ho amato… Tu non te ne rendi conto ma hai fatto una figura meschina!“.

Una figuraccia che persino il tentatore di Katia le aveva fatto notare nel famoso week end in esterna: la sua troppa leggerezza nel vivere la sua storia con Vittorio l’ha messa in cattiva luce. La ragazza in tutta risposta ha tentato di balbettare una linea difensiva (poco credibile) per poi scoppiare in lacrime quando il conduttore le ha chiesto di spiegare meglio le ragioni delle sue azioni.

Spiegazioni tutt’altro che ricevibili da Vittorio che aveva oramai già maturato la decisione di lasciare Katia. In seguito, il ragazzo ha poi avuto la possibilità di rincontrare la sua sua tentatrice per chiederle di conoscersi fuori dal resort, ricevendo una risposta affermativa.