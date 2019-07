Temptation Island ultima puntata: Filippo Bisciglia promette fuochi d’artificio

Andranno in onda il 29 e il 30 luglio 2019 le ultime due puntate di Tempation Island 2019. La prima sarà dedicata al confronto finale tra le coppie rimaste, vedremo subito Ilaria e Massimo e poi le altre due coppie al falò dopo i week end da sogno che hanno trascorso insieme ai single e alle single. Nella settima e ultima puntata di Temptation, in onda invece martedì sera, vedremo quello che si potrebbe definire il “dopo”. Filippo Bisciglia incontrerà i protagonisti di questa edizione per sapere che cosa è successo dopo: stanno ancora insieme dopo la fine del programma, le coppie che si erano separate sono tornate insieme? I single e le single si sono fatti sentire con qualcuno? Insomma tutte le dinamiche che, dalla fine di giugno a ogni, a distanza di un mese, si sono create.

Filippo Bisciglia, sempre più faro per i protagonisti di Temptation, alla rivista Spy ha rilasciato delle dichiarazioni, proprio in merito alle ultime puntate del programma di Canale 5. E pare che siano due puntate da non perdere perchè ricche di colpi di scena.

TEMPTATION ISLAND 2019 ULTIME NEWS: LE ANTICIPAZIONI ARRIVANO DA FILIPPO

Ecco che cosa ha raccontato Filippo alla rivista Spy:

Il pubblico deve aspettarsi di tutto: io, per primo, mi sono stupito di com’è finita. Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile. Poi ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo, “Un mese dopo”, tutto ciò che il pubblico si aspetta, potrebbe non accadere.

Filippo ha voluto ribadire anche un concetto importante: nessuna coppia ha cercato di fregare il programma e non ci sono mai stati inganni. Ecco che cosa ha aggiunto nella sua intervista per Spy:

Ci sono situazioni che potrebbero sembrare trash, ma sono vita reale. Raccontiamo sentimenti e storie vere con risvolti speciali dovuti a una situazione speciale. Siamo tutti bravi a fare i fidanzati mano nella mano al centro commerciale a dicembre, per i regali di Natale, ma davanti alle telemcare è un’incognita per tutti.