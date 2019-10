Benedetta Parodi si emoziona in tv mostrando il suo secondo matrimonio a Vieni da me (Foto)

Venti anni di matrimonio e 22 anni che Benedetta Parodi e Fabio Caressa stanno insieme, un amore che hanno voluto riconfermare questa estate alle Maldive e oggi a Vieni da me la giornalista esperta in ricette ci ha rivelato tutte le emozioni di quei momenti (foto). Abbiamo già visto varie foto di Benedetta Parodi con il suo secondo abito da sposa e alla Balivo spiega che è stata un’emozione fortissima. Realizzare il loro desiderio di sposarsi di nuovo, di promettere di nuovo, non era sembrata all’inizio una cosa così forte ma quando lei e Fabio hanno visto i loro figli piangere hanno capito che era la cosa più bella che potessero fare. Piangevano tutti emozionati all’idea di quello scambio e poi hanno concluso tutto con grandi risate perché chi officiava le nozze non parlava bene l’inglese e Benedetta non riusciva a capire cosa dovesse ripetere. Bellissimo anche lo scambio dell’anello prima della cerimonia sulla spiaggia; emozionati e innamorati i due coniugi hanno mostrato un po’ di quei momenti sui social.

20 ANNI DI MATRIMONIO PER BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA TRA ALTI E BASSI

Ovvio che in tanti anni di matrimonio non sempre è tutto perfetto, la domanda di Caterina Balivo è sul come hanno fatto ad andare avanti. La prima regola è non fuggire e poi Benedetta racconta: “Io sono una persona che sta abbastanza zitta che si fa crescere le cose dentro, Fabio è uno che mette le carte in tavola. Ogni volta che c’era qualcosa che non andava bene se ne parlava e se ami si risolve, parlare è fondamentale”.





Hanno vissuto insieme da subito, poco dopo la loro prima uscita. Erano al cinema e Caressa non avrebbe mai voluto vedere un film romantico ma per amore l’ha fatto. Era il loro primo appuntamento che si è concluso a casa di lui che ha cucinato e l’ha fatta giocare per ore ai videogiochi. E’ Fabio a raccontarlo in un messaggio a sua moglie mentre lei lo guarda come fosse il primo giorno.