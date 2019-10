Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Vieni da me tanti attimi di imbarazzo per Stefano, Iannone e gli altri (Foto)

Bellissimi ma imbarazzati a Vieni da me Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tra gelosia e commenti sulle coppie Belen e Stefano De Martino, Andrea Iannone e Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez e Soleil (foto). Della gelosia di Cecilia sapevamo e forse anche del resto ma quando si tocca l’argomento Belen e Stefano non scoppiano di gioia. Lei commenta che aveva semplicemente paura di vedere soffrire di nuovo sua sorella ma che invece tutto sta andando bene, oggi sono a Napoli perché domani è il compleanno di Stefano, tutto procede per il meglio. Anche Ignazio risponde non da cognato perfetto e sul suo rapporto con De Martino dice che era buono anche il legame che aveva con Andrea Iannone. L’imbarazzo è evidente, perché parlare dell’ex di Belen visto che adesso è tornata con suo marito, con il papà di Santiago? L’unica pazza della storia d’amore tornata tra Stefano e Belen sembra Caterina Balivo. Cerca di sistemare un po’ tutto Ignazio spiegando che questa estate hanno trascorso le vacanze insieme, che Stefano è molto simpatico e coinvolgente. Spiega che anche a causa di sua sorella ha sofferto perché si affezionava ai suoi fidanzati; quindi deve aver sofferto quando è finita tra Andrea e Belen. Prima non aveva mai frequentato Stefano, così come oggi non frequenta più Iannone perché pensa che non sarebbe giusto nei confronti di Belen.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A VIENI DA ME SCOPRONO UN PO’ LE CARTE

“Succede che poi sono rapporti che vanno scemando e anche nei confronti di Belen non sarebbe troppo corretto”. Si passa alla domanda su Jeremias, Caterina Balivo chiede se è sempre fidanzato ma Cecilia resta sul vago, non nomina Soleil e alla fine dice che pensa che stiano ancora insieme perché non ha la notizia contraria. Non ne ha voluto parlare per rispettare la loro privacy o c’è altro? La domanda è lecita visto l’atteggiamento di Cecilia.





Non va meglio per la coppia Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Rossella ricorda la polemica della più piccola delle Rodriguez nei confronti dell’ex gieffina vip ma arrivano altri silenzi e un bel bicchiere d’acqua. “Lei è gelosa del mondo” commenta Moser sul finire dell’intervista riferendosi ovviamente alla sua fidanzata; sarà questa la risposta giusta?