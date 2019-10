Susanna Messaggio a Vieni da me bellissima a 56 anni, rivela il suo primo matrimonio quando era minorenne (Foto)

Voce inconfondibile e sempre riconoscibile Susanna Messaggio che a Vieni da me ospite oggi ha fatto anche una rivelazione sulla sua vita privata (foto). Avrà ceduto a qualche ritocco Susanna? Forse no ma in ogni caso non è come alcune sue colleghe o vip di cui è difficile a volte ricordarne il volto originale. Nel salotto di Caterina Balivo è arrivata in abito rosso, scarpe alte ma con la zeppa, sempre in gran forma. Quando però abbiamo visto le foto del passato, quelle da valletta di Mike Bongiorno, il passare del tempo si nota tutto ma è un ciclo naturale della vita. Sarà nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? A lei piace ballare ma sa anche che le prove che si richiedono sono molto dure, le prove sono abbastanza impegnative. Ha poi raccontato della sua famiglia, niente libertà mentre a suo fratello era concesso tutto, le sembrò che sposarsi potesse essere l’unica scelta giusta. Non aveva nemmeno ben capito cosa fosse il matrimonio e a 17 anni non ancora compiuti si fece portare via da un ragazzo più grande di lei di 10 anni.

SUSANNA MESSAGGIO A VIENI DA ME RACCONTA DEL SUO MATRIMONIO QUANDO ERA ANCORA MINORENNE

“Volevo essere una ragazza indipendente. Un giorno, all’epoca non avevo neanche 17 anni, un giovane fanciullo di 27 anni mi ha rapito. Lui è venuto a prendermi fuori da scuola. Lui era italo-austriaco e mi ha portato in campagna. Sono stata con lui e mi sono sposata anche se non sapevo neanche cosa fosse il matrimonio che per me era una forma di libertà. Questo matrimonio è durato cinque anni. Dopo ho capito che era una cotta e ci siamo lasciati come buoni amici”.





I suoi genitori erano buonissimi, la adoravano e l’hanno subito perdonata. E’ molto piacevole ascoltare la Messaggio mentre racconta della sua vita privata e in tv e quando ricorda del papà che ha avuto in televisione: Mike Bongiorno: “E’ stato un padre, ci teneva più di mio padre che io studiassi. Era protettivo”.