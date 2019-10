Boom di ascolti per Pomeriggio 5: il caffeuccio di Barbara vale due milioni

Record di ascolti per la puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 9 ottobre 2019. Per Barbara d’urso arriva uno dei primi record stagionali con oltre 2 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire il programma di Canale 5 che segna quindi un eccellente risultato. Da quando Pomeriggio Cinque è tornato in onda i primi di settembre ha sempre sbaragliato la concorrenza con ascolti eccellenti che lo hanno reso sempre il programma più visto della sua fascia. Nulla da fare per La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che si mantiene su numeri stabili lontani da quelli di Pomeriggio Cinque.

E ieri, grazie anche allo show della signora Girma, di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo ( inutile nasconderlo) Pomeriggio Cinque svetta e il caffeuccio di Barbara d’Urso vale così oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati sulla rete.

Ma vediamo i numeri anche per fare un confronto con i dati di ascolto de La vita in diretta.

ASCOLTI POMERIGGIO 9 OTTOBRE 2019: E’ RECORD PER POMERIGGIO 5

LaVita Diretta ha raccolto 1.138.000 spettatori con l’11.14%, nella presentazione di 43 minuti intervallata dai TG, e 1.354.000 spettatori con il 12.45%.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.039.000 spettatori (19.67%), nella prima parte, 2.012.000 spettatori (17.67%), nella seconda parte, e 1.758.000 spettatori (14.24%) nell’ultima parte di breve durata.

La prima parte del programma, quella dedicata alla cronaca, vola alto anche grazie a una storia che sembra aver conquistato il pubblico della rete. Ieri Barbara sembrava voler chiudere con la vicenda di Girma e Remo, ma siamo sicuri che dopo questi ascolti, non si tornerà a parlare del caso? Vedremo…Nel frattempo in ogni caso la conduttrice si può godere gli ottimi ascolti incassati dal programma del pomeriggio che è quasi più visto di Live-Non è la d’Urso. A proposito di Live tra l’altro, pare che proprio per evitare di perdere altri spettatori strada facendo, Mediaset abbia deciso di spostare il talk al lunedì sera. Staremo a vedere!