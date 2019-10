Girma show a Pomeriggio 5, suo marito in ospedale e lei accusa tutti: “Non ve ne frega niente di Remo”

Da una settimana ormai Ilaria dalle Palle sta seguendo un caso particolare per Pomeriggio Cinque. Un litigio tra Paolo, che ha affittato una casa tramite agenzia e una coppia che non vuole lasciare l’appartamento e da una settimana vive in quella abitazione. Tutto è iniziato con la denuncia di Paolo che accusa la coppia di aver iniziato una discussione finita poi in rissa. Botte, testate e la storia non è finita perchè Girma e Remo hanno anche cambiato la serratura di casa e da un mese non pagano l’affitto. I due signori quindi hanno diritto di replica e vengono accolti nel programma di Barbara d’Urso. Dopo varie discussioni, loro ovviamente raccontano un’altra versione dei fatti, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda l’8 ottobre 2019 sembrano trovare un accordo con la conduttrice. Girma e Remo annunciano che sono pronti a pagare per il mese che hanno usato questo appartamento e a lasciare la casa. La puntata si chiude quindi con questa promessa anche se non fila tutto liscio, tanto che la conduttrice è protagonista di una forte strigliata alla sua giornalista.

POMERIGGIO 5 LO SHOW DI GIRMA CHE NON VUOLE LASCIARE LA CASA

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 9 ottobre 2019 si scrive un’altra pagina di questa vicenda con lo show di Girma. La signora è molto preoccupata perchè suo marito è in ospedale. Infatti il signore si è sentito male questa mattina. Girma racconta quanto accaduto. Oggi lei e Remo si sono resi conti che non avevano più acqua in casa. Verificando le varie cose si sono accorti che un tubo era stato tagliato. Hanno quindi deciso di chiedere ai vicini dell’acqua. Mentre Remo portava una tanica su per le scale è caduto e ha sbattuto la testa. Al momento è ricoverato in ospedale anche se la giornalista di Mediaset rassicura tutti sul fatto che è in codice verde e sta bene.

Girma però è molto alterata e non gradisce l’insistenza di Barbara d’Urso che le ricorda che lei e suo marito sono comunque in difetto e devono pagare. “Voi siete interessati solo ai soldi” ha detto Girma che mostra anche di aver preparato le valigie. Adesso però non ha intenzione di andare via pechè lei i soldi li vuole dare solo a Paolo. E anche se c’è il responsabile dell’agenzia in casa, lei vuole incontrare facci a faccia il padrone di casa, convinta del fato che sia stato lui a tagliare il tubo. Barbara d’Urso invita Girma a mettere fine a questa storia, ma la signora non vuole pagare. La conduttrice quindi chiude il collegamento tra le urla di Girma che fa notare come nessuno è interessato a suo marito ma solo all’audience del programma.

Girma show a Pomeriggio 5, suo marito in ospedale e lei accusa tutti: “Non ve ne frega niente di Remo” ultima modifica: da