Pomeriggio 5 strigliata in diretta di Barbara d’Urso alla sua giornalista: chi ha ragione Girma e Remo o Paolo?

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 8 ottobre 2019, Barbara d’Urso è tornata a occuparsi di un caso che sta seguendo da qualche giorno. Siamo a Mestre: un signore ha denunciato una coppia alla quale aveva affittato tramite agenzia una sua casa per percosse. L’uomo ha raccontato la sua versione dei fatti qualche giorno fa sempre in collegamento con Pomeriggio Cinque denunciando le persone alle quali aveva affittato raccontando la sua versione dei fatti. Gli affittuari invece sostengono una versione totalmente diversa da quella data dal signore che li accusa ma risiedono in quella casa dal 10 settembre senza pagare l’affitto e dopo aver cambiato anche la serratura. Le versioni sono molto diverse e ci si accusa a vicenda di botte e parole pesanti. Barbara vuole capire cosa sta succedendo e anche oggi si è collegata con Girma e suo marito che risiedono in casa senza pagare l’affitto dicendo che sono stati quelli dell’agenzia a dire loro che non dovevano pagare per via di quello che era accaduto. Dove sta la verità? Prova a capirlo la conduttrice di Pomeriggio Cinque ma le cose non sono semplici.

POMERIGGIO 5 SI TORNA A MESTRE PER LA CASA OCCUPATA E LA DENUNCIA DI PAOLO

Girma e Remo sostengono che in questa vicenda ci sono diversi testimoni che possono raccontare quello che realmente sarebbe successo il giorno della famosa “litigata”. La d’Urso spiega che anche la sua giornalista Ilaria dalle Palle ha cercato di mettersi in contatto con l’amministratore del palazzo e con il responsabile dell’agenzia che segue la vicenda. Quando però viene data la versione dell’agenzia, Girma non ci sta e punta il dito contro queste persone. “Non mi devono buttare fango addosso” ha detto la donna. La conduttrice continua a chiederle però perchè non sono andati via visto che hanno pagato solo fino al 10 settembre. Girma ribadisce che il signor Francesco, che sta seguendo la pratica, non le risponde al telefono e si fa negare quando va in agenzia. Girma sottolinea: “Io voglio pagare, sono pronta a fare quello che si deve fare. Di fronte a voi pago per quello che devo pagare e poi lascio la casa”. La giornalista precisa che Girma e Remo hanno pagato dal 30 agosto all’8 settembre mentre fino a oggi non hanno versato nessuna rata. “Io sono andata due o tre volte per pagare, quando vado lì e mi vedono entrare fanno finta di nulla” ha detto Girma.

La giornalista invece ha incontrato il signor Francesco dell’agenzia che sostiene invece che anche Remo ha partecipato alla rissa dando delle testate a Paolo, il proprietario di casa, per una discussione iniziata apparentemente per futili motivi. I due però continuano a sostenere che le cose sono andate in modo diverso tanto che, in casa, Francesco avrebbe detto che avrebbe dato loro dei soldi per chiudere la vicenda.

Poi viene mandata in onda la telefonata dell’amminstratore e Girma però commenta: “Si, però bisogna mandare in onda anche tutto il resto di quello che ha detto l’amministratore, è troppo facile così Barbara!” .

Ecco le parole di Barbara d’Urso che replica: ” Io non so il contenuto dei servizi che mando in onda a Pomeriggio 5 perché vengono fatti dai miei giornalisti e mandati e io li mando in onda. Quindi non pensare che io stia facendo qualcosa contro di voi perché altrimenti neanche vi prendevo a fare la replica!” . I due signori però dicono che non ce l’hanno con Barbara ma volevano ascoltare tutta la chiamata. La giornalista quindi aggiunge quello che mancava alla telefonata. La d’Urso quindi non ci sta: “Scusami Ilaria, però non mettetemi più in questa situazione, perché Girma ha pienamente ragione. – e continua – Se mandiamo in onda una telefonata e l’amministratore dice che loro si sono comportati bene, gentilmente mettiamolo nel servizio. Perché hanno ragione loro.” Così conclude: “Non possiamo mettere solo che lui dice che ha visto che ha dato la testata. Non mi va di sentire un mio intervistato che mi dice ‘troppo facile’” . Pare infatti che l’amministratore avesse dato in qualche modo ragione alla coppia ma non lo abbiamo sentito visto che la chiamata è andata in onda in formato ridotto.

La storia però non è finita perchè a quanto pare le versioni sono ancora diverse.