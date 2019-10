Ascolti tv, Geo tallona La vita in diretta: arriverà il sorpasso?

E’ passato un mese ormai da quando La vita in diretta ha fatto il suo debutto su Rai 1 ed è tempo di fare i primi bilanci. La coppia formata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini televisivamente parlando funziona. I due sono anche molto in sintonia tra di loro ma al momento il pubblico sembra preferire gli altri programmi in onda in quella fascia oraria a La vita in diretta. Il programma di Rai 1 non ha mai vinto contro Pomeriggio Cinque non solo, a differenza di quanto succedeva in passato, con le puntate di ottobre sicuramente più viste rispetto al mese di settembre, in questa edizione i numeri non cambiano.

Prima di urlare al disastro vero e proprio aspettiamo la prossima settimana quando la programmazione del pomeriggio di Rai 1 sarà quella definitiva. Da lunedì infatti andrà in onda Il Paradiso delle signore e quindi La vita in diretta tornerà nella sua collocazione in formato ridotto, in onda dalle 16,50 circa alle 18,45. Da quel momento potremo fare il confronto vero e proprio con l’edizione dello scorso anno e capire anche come va la sovrapposizione vera e propria con Pomeriggio Cinque che al momento risulta più che leader della sua fascia riuscendo a fare picchi di ascolti che Rai 1 può solo sognare.

Ma i dati di ascolto de La vita in diretta potrebbero non essere il solo problema della rete ammiraglia. Come era successo anche nella passata stagione, il mese di ottobre porta un numero maggiore di spettatori davanti alla tv e a migliorare i risultati è Geo il programma di Rai 3 che piace al pubblico e che ieri è stato visto da oltre 1 milioni di spettatori con il 10 % di share. Numeri eccellenti per la rete che Sveva Sagramola aveva incassato già nella passata stagione televisiva e che sta iniziando a riconfermare. E anche quest’anno ci chiediamo: arriverà il clamoroso sorpasso di Rai 3 ai danni di Rai 1?

Vediamo i numeri.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO: MALE LA VITA IN DIRETTA, GEO IN CRESCITA

Vediamo quelli che sono i dati relativi al pomeriggio del 10 ottobre 2019.

La Vita in Diretta informa 1.043.000 spettatori con il 10.9% nella presentazione e 1.241.000 – 12.4% nel programma vero e proprio.

Pomeriggio Cinque si porta al 18.9% con 1.763.000 spettatori nella prima parte, al 16.8% con 1.769.000 spettatori nella seconda e al 13% con 1.541.000 spettatori nella terza, di breve durata

Geo ottiene 1.067.000 spettatori con il 10.2% di share

La stagione televisiva è ancora lunga, vedremo che cosa succederà!