Marco Tardelli a Vieni da me commosso dal ricordo di Gaetano Scirea (Foto)

Ospite a Viene da me oggi Marco Tardelli nel raccontare la sua vita ha ricordato con enorme emozione Gaetano Scirea (Foto). Tutti lo ricordano, lui non lo dimenticherà mai, era uno dei suoi migliori amici, con Dino Zoff era la persona a cui si rivolgeva quando aveva un problema, quando era giù. Purtroppo Scirea è morto giovanissimo in un tragico incidente d’auto, era troppo presto per andare via. “Era un bel personaggio Gaetano” ha commentato Tardelli dopo aver visto le immagini delle partite giocate insieme, le foto in coppia, il suo primo piano con la maglia della Juve. “Ha forse avuto meno di quello che si meritava nel mondo del calcio. Era molto affidabile, quando avevo qualcosa che non andava avevo due persone con cui parlare, uno è Dino Zoff, l’altro era Gaetano Scirea”. Erano molto legati, le persone che gli davano serenità che riuscivano a rilassarlo.

MARCO TARDELLI SI EMOZIONE NEL RICORDARE GAETANO SCIREA A VIENI DA ME

Caterina Balivo mostra le immagini di quel terribile giorno, la notizia della morte di Scirea fu data in diretta da Sandro Ciotti durante un programma di calcio, lì c’era anche Marco Tardelli, sconvolto da quell’annuncio.





Tardelli racconta che andavano spesso a casa sua, che Gaetano ci teneva a tenere il gruppo sempre unito. Erano in 4 o 5, calciatori che dopo la partita ritornavano a casa con lui e chiedevano alla moglie di preparare la pasta. A volte gli amici possono anche sostituire la famiglia e per Tardelli e Scirea era così. “Non ho Gaetano lontano, ho Gaetano vicino” e si vede anche da suoi occhi lucidi che c’è un legame ancora molto forte. “Ora si è felici quando un figlio dice di voler giocare a calcio, ma prima era diverso” ha confidato Marco, magari anche questo li aveva uniti così tanto.





