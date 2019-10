A Italia sì l’intervista al vincitore del superEnalotto da 200 milioni di euro: ecco come è cambiata la sua vita

Nella puntata di Italia sì in onda oggi 12 ottobre 2019 ci sarà una intervista molto particolare. Dopo due mesi di attesa, a Lodi, il vincitore del superenalotto da 200 milioni di euro si è fatto avanti e ha deciso di riscuotere la cifra vinta. Non solo: oggi racconterà a Marco Liorni come è cambiata la sua vita nell’ultimo periodo. E il conduttore di Italia sì ha pubblicato sui social alcune anticipazioni di quello che vedremo in questo appuntamento con il programma del sabato pomeriggio di Rai 1.

7, 32, 41, 59, 75, 76 questa la sequenza di numeri magici che ha portato un semplice operaio alla vincita di 200 milioni di euro. Sei numeri non una combinazione ma un sogno: come ha rivelato nella puntata di Italia sì il vincitore della cifra, erano dei numeri che sua madre aveva sognato. E il miracolo tanti atteso è arrivato!

La cifra reale vinta dal fortunato: 184 milioni di euro (dei 209 milioni di euro le commissioni saranno pari a 25 milioni di euro da versare all’Erario) verrà accreditata entro martedì 12 novembre 2019.

A ITALIA SI PARLA IL VINCITORE DEL SUPERENALOTTO DA 200 MILIONI DI EURO

Come si può vedere nelle immagini pubblicate da Marco Liorni sui social, il vincitore della cifra a più zeri, è un signore:

Ho vinto io al #SuperEnalotto” a ItaliaSì! fra poche ore. Imperdibile. “Stavo per comprare la Lazio volevo comprare la Lazio” “Ho fatto del bene a tanta gente, ho coperto debiti di amici. Ma gli unici veri amici che ho sono quelli che non mi hanno mai chiesto un euro” “Al vincitore dei 200 milioni di Lodi direi non ti fidare di nessuno, il 90% della gente che si avvicina e solo perché vuole i tuoi soldi” “Abbiamo vinto perché giocavo da tempo sempre gli stessi numeri ed erano numeri arrivati in sogno mia madre

E ancora:

Per un po’ sono andato al lavorare per non insospettire, poi non ce l’ho fatta più. Ho fatto persino turbi di notte

Nella puntata di Italia sì in onda oggi ascolteremo anche le parole della moglie del fortunato vincitore:

“volete sapere una cosa? è proprio vero il detto parenti serpenti” “Le pulizie di casa le faccio ancora io le ho sempre fatte per lavoro, facevo le pulizie a casa della gente; da noi veniva una persona ma ho l’occhio clinico, non mi accontenta nessuno”

E per finire:

“Il regalo più bello che ho fatto a mia moglie? è stato quando è nato nostro figlio: sono andato con un gemmologo in Olanda, ho comprato un diamante splendido e gliel’ho portato” “eravamo due operai, lavoravamo nella stessa ditta e mai avremmo pensato a una cosa del genere”

Per l’intervista completa appuntamento oggi su Rai 1 con una puntata da non perdere di Italia sì.

